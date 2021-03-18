"Бессмертный полк России" готовится провести очное шествие в 2021 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" ведет подготовку к проведению шествия в традиционном формате в мае 2021 года. Об этом сообщила ТАСС в четверг сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева.

"Все зависит от эпидемиологической обстановки, которая будет в стране в мае. Мы готовимся к шествию офлайн, очному. <…> Подготовка уже началась, мы работаем с "Волонтерами Победы" - нашими соратниками по организации шествия", - сказала она.

Цунаева добавила, что планируется также использовать в этом году онлайн-формат шествия, к которому прибегли в 2020-м в связи с неблагоприятной эпидситуацией.

В 2020 году шествие "Бессмертного полка" было перенесено с 9 мая на 26 июля, но 16 июля организаторы заявили о переносе акции на более поздний срок. Позднее сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", народный артист СССР Василий Лановой предложил провести шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2021 года, это предложение было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. Кроме того, присоединившимся к акции предлагается опубликовать фотографии и краткие биографии своих родственников на официальном сайте проекта "Народная летопись".

Акция ведет свою историю от 2007 года, когда в Томске схожее мероприятие под названием "Парад победителей" провел местный житель Геннадий Иванов. В 2013 году акцию в Москве впервые провело российское патриотическое общественное движение "Бессмертный полк - Москва".