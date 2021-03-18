Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на инцидент с медсестрой

ТБИЛИСИ, 18 марта. /ТАСС/. Грузия продолжит вакцинацию от коронавируса британско-шведским препаратом AstraZeneca, несмотря на инцидент с медсестрой, которая впала в кому после прививки. Об этом в четверг заявила глава Минздрава республики Екатерина Тикарадзе после заседания с группой экспертов в сфере здравоохранения.

"Сегодня было сделано важное заявление европейского регулятора по поводу вакцин. Несколько минут назад мы получили заключение по вакцине AstraZeneca. Она признана безопасной. От нее больше пользы, чем рисков, что не дает ни одной стране оснований для отказа от ее использования. Исходя из этого совет [группа экспертов Минздрава республики] принял решение, что процесс вакцинации AstraZeneca беспрепятственно продолжится", - сказала она, добавив, что специальная комиссия продолжит изучать дело медсестры.

Грузинские СМИ в четверг днем распространили сообщение о том, что 27-летняя медсестра клиники в Ахалцихе впала в кому после того, как привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Позже стало известно, что у нее был анафилактический шок. Женщину уже доставили в Тбилиси, она находится в тяжелом состоянии.

В республике с 15 марта началась кампания по вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Пока прививку могут сделать только медработники. По данным Минздрава, за три дня привились более 2,7 тыс. человек. Власти республики планируют к концу года привить 60% населения (примерно 1,7 млн человек), чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Ранее несколько европейских стран временно прекратили использование вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у некоторых привившихся. Сама компания 14 марта опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, привившихся в странах Европейского союза и Великобритании.

На брифинге 18 марта глава Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук заявила, что преимущества от использования вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca продолжают перевешивать возможные риски, и она является безопасной и эффективной.