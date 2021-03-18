Власти Франции вводят на четыре недели карантин в 16 департаментах страны

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Франции вводят карантин в 16 департаментах страны на четыре недели из-за эпидемической ситуации. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Жан Кастекс.

По его словам, речь идет о восьми департаментах столичного региона Иль-де-Франс, пяти департаментах северного региона О-де-Франс, а также о департаментах Приморские Альпы (юго-восток), Приморская Сена (запад) и Эр (северо-запад).

"Если будет необходимо, то новые ограничительные меры мы распространим на другие департаменты", - сказал Кастекс. Режим карантина начинает действовать с 00:00 в ночь на субботу 20 марта. Начало комендантского часа во всех департаментах страны переносится с 18:00 на 19:00.

На время карантина во Франции будут закрыты все магазины, кроме продовольственных. Местным властям рекомендовано не запрещать людям заниматься спортом. От дома можно удаляться на 10 км.

"Мы уже ужесточили меры по борьбе с эпидемией в Ницце 25 января и в Дюнкерке 6 марта, объявив там карантин на воскресные дни. Теперь в отношении ряда регионов следует пойти дальше", - сказал Кастекс. "Ситуация продолжает ухудшаться. Наша задача - не упускать ее из-под контроля", - подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил в этой связи, что показатель заболеваемости на 100 тыс. населения превысил в столичном регионе уровень опасности, установленный на отметке в 400 человек. В северном регионе О-де-Франс он равен в настоящее время 381 заболевшему.

"Пик второй волны эпидемии был достигнут и превзойден в Иль-де-Франс и О-де-Франс", - констатировал Кастекс. Он сообщил, что в больницы поступает все больше молодежи, а сроки нахождение больных в лечебных заведениях увеличиваются.

Вакцинация населения Франции препаратом AstraZeneca возобновится 19 марта.

О ситуации во Франции

Распространение коронавируса во Франции усилилось за последнюю неделю, сообщил Кастекс. "Ситуация с пандемией в стране ухудшилась. За последнюю неделю мы видим ускорение темпов распространения вируса", - сказал он. Премьер отметил, что "во Франции идет третья волна пандемии, которую усугубляет распространение нового штамма коронавируса в регионе Бретань".