Адвокат сообщил, что Эдвард Сноуден будет получать российское гражданство без льгот

МОСКВА, 18 марта. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден будет получать гражданство РФ в общем порядке, без льгот. Об этом в четверг сообщил его адвокат Анатолий Кучерена в эфире телеканала "Россия-24".

"[Эдвард] Сноуден идет [в очереди на получение гражданство] в обычном порядке, нет никаких льгот. То есть для того, чтобы ставить вопрос о получении российского гражданства, нужно прожить на территории России не менее пяти лет", - сказал он.

В декабре 2020 года адвокат экс-сотрудника АНБ сообщил, что пакет документов для подачи заявления на получение российского гражданства уже подготовлен, Сноуден намерен подать документы в ближайшее время.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года. В конце октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.