{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Эдварда Сноудена

Адвокат сообщил, что Эдвард Сноуден будет получать российское гражданство без льгот

Как отметил Анатолий Кучерена, для того чтобы ставить этот вопрос, нужно прожить на территории страны не менее пяти лет

МОСКВА, 18 марта. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден будет получать гражданство РФ в общем порядке, без льгот. Об этом в четверг сообщил его адвокат Анатолий Кучерена в эфире телеканала "Россия-24".

"[Эдвард] Сноуден идет [в очереди на получение гражданство] в обычном порядке, нет никаких льгот. То есть для того, чтобы ставить вопрос о получении российского гражданства, нужно прожить на территории России не менее пяти лет", - сказал он.

В декабре 2020 года адвокат экс-сотрудника АНБ сообщил, что пакет документов для подачи заявления на получение российского гражданства уже подготовлен, Сноуден намерен подать документы в ближайшее время.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года. В конце октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Теги
Дело Эдварда СноуденаСШАРоссияСноуден, Эдвард
Хуснуллин: южный берег Крыма полностью обеспечат очистными сооружениями в 2024 году
Для реализации проекта предусмотрено порядка 57 млрд рублей
Читать полностью