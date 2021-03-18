Крым и Севастополь отметили семь лет воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Жители Крыма и Севастополя в четверг отмечают семилетие воссоединения с Россией. В честь годовщины высажены "Сады памяти", проходят концерты с участием известных российских артистов, байкеры и участники событий Крымской весны в памятный день приняли участие в мотопробеге по территории полуострова. "Ночные волки" и Суворовский дуб Байкеры из мотоклуба "Ночные волки" - активные участники всех событий в Крыму с 2014 года. Ежегодно они проводят мотопробег 18 марта, проезжая от Симферополя до Севастополя и далее до своей базы около горы Гасфорта, где даже в украинский период проводили российское байк-шоу. В пробеге принимают участие мотоциклисты со всей страны.

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"Я приезжаю в Крым на своем мотоцикле. И дважды - в 2015 и 2018 годах - у меня дорога занимала около полутора месяцев. В первый раз я поехал на байке из Владивостока, через Монголию, в Крым. В 2018 году ехал по маршруту Якутия - Владивосток - Санкт-Петербург - Абхазия - Крым. В этом году приехал на том же байке, но не по такому длинному маршруту - из Сочи", - рассказал ТАСС член якутского отделения "Ночных Волков" Кирилл Павлов. В конце маршрута, около горы Гасфорта в пригороде Севастополя, байкеры высадили деревья на Аллее Русской весны и открыли памятный камень в честь семилетия воссоединения Крыма с Россией. Среди высаженных деревьев - росток дуба из Белогорского района Крыма, которому около 750 лет и под которым, как считается, полководец Александр Суворов в 1777 году вел переговоры с посланниками турецкого султана. "Мы очень хотели бы, чтобы этот день стал всенародным праздником, который, как дорожный знак, укажет всей нашей нации направление движения в будущем. Два года назад по просьбе ополченцев Крыма и Севастополя мы впервые отметили этот праздник все вместе [с участием байкеров и на их базе], гора Гасфорта была единогласно выбрана местом нашего сбора. Теперь этот сбор становится уже традиционным, чему мы, безусловно, очень рады", - отметил лидер мотоклуба Александр Хирург (Залдостанов). После этого у горы Гасфорта состоялся концерт, в котором приняли участие Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и другие артисты. "Когда посещал Крым в рамках гастролей до 2014 года, не чувствовал его иностранным, украинским, чужим. И если взять исторический процесс, то это наша земля, политая кровью наших многочисленных героев, и для меня вопрос, чей Крым, никогда не стоял. Я рад видеть, что Крым развивается - мы добрались из аэропорта до Севастополя в два раза быстрее, чем обычно, благодаря трассе "Таврида", я вижу, что весь Крым сейчас - одна большая стройка. Я от всей души поздравляю все народы Крыма с этим днем и желаю нам всем мира, мира и еще раз мира", - сказал ТАСС Самойлов. Историческая память В Севастополе праздничный день традиционно начался с возложения цветов к Мемориалу защитникам Севастополя 1941-1942 годов на главной в городе площади Нахимова.

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