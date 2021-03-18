Крым и Севастополь отметили семь лет воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Жители Крыма и Севастополя в четверг отмечают семилетие воссоединения с Россией. В честь годовщины высажены "Сады памяти", проходят концерты с участием известных российских артистов, байкеры и участники событий Крымской весны в памятный день приняли участие в мотопробеге по территории полуострова.
"Ночные волки" и Суворовский дуб
Байкеры из мотоклуба "Ночные волки" - активные участники всех событий в Крыму с 2014 года. Ежегодно они проводят мотопробег 18 марта, проезжая от Симферополя до Севастополя и далее до своей базы около горы Гасфорта, где даже в украинский период проводили российское байк-шоу. В пробеге принимают участие мотоциклисты со всей страны.
"Я приезжаю в Крым на своем мотоцикле. И дважды - в 2015 и 2018 годах - у меня дорога занимала около полутора месяцев. В первый раз я поехал на байке из Владивостока, через Монголию, в Крым. В 2018 году ехал по маршруту Якутия - Владивосток - Санкт-Петербург - Абхазия - Крым. В этом году приехал на том же байке, но не по такому длинному маршруту - из Сочи", - рассказал ТАСС член якутского отделения "Ночных Волков" Кирилл Павлов.
В конце маршрута, около горы Гасфорта в пригороде Севастополя, байкеры высадили деревья на Аллее Русской весны и открыли памятный камень в честь семилетия воссоединения Крыма с Россией. Среди высаженных деревьев - росток дуба из Белогорского района Крыма, которому около 750 лет и под которым, как считается, полководец Александр Суворов в 1777 году вел переговоры с посланниками турецкого султана.
"Мы очень хотели бы, чтобы этот день стал всенародным праздником, который, как дорожный знак, укажет всей нашей нации направление движения в будущем. Два года назад по просьбе ополченцев Крыма и Севастополя мы впервые отметили этот праздник все вместе [с участием байкеров и на их базе], гора Гасфорта была единогласно выбрана местом нашего сбора. Теперь этот сбор становится уже традиционным, чему мы, безусловно, очень рады", - отметил лидер мотоклуба Александр Хирург (Залдостанов).
После этого у горы Гасфорта состоялся концерт, в котором приняли участие Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и другие артисты.
"Когда посещал Крым в рамках гастролей до 2014 года, не чувствовал его иностранным, украинским, чужим. И если взять исторический процесс, то это наша земля, политая кровью наших многочисленных героев, и для меня вопрос, чей Крым, никогда не стоял. Я рад видеть, что Крым развивается - мы добрались из аэропорта до Севастополя в два раза быстрее, чем обычно, благодаря трассе "Таврида", я вижу, что весь Крым сейчас - одна большая стройка. Я от всей души поздравляю все народы Крыма с этим днем и желаю нам всем мира, мира и еще раз мира", - сказал ТАСС Самойлов.
Историческая память
В Севастополе праздничный день традиционно начался с возложения цветов к Мемориалу защитникам Севастополя 1941-1942 годов на главной в городе площади Нахимова.
"Русская весна стала самой важной страницей современной истории Севастополя, Крыма и всей России. Мы изменились внутренне - стали сплоченнее, свободнее, сильнее. Наша общая задача - сделать Севастополь, патриотическую столицу России, городом прекрасным, цветущим и комфортным, со своим уникальным историческим обликом. Городом, который будет вдохновлять Россию на новые великие свершения", - отметил губернатор Михаил Развожаев, поздравляя жителей Севастополя с праздником.
Важным для города событием стало издание трехтомной монографии "История Севастополя с древнейших времен до 2014 года", это первый сборник, охватывающий всю историю юго-западного Крыма.
В разных городах и районах республики в четверг прошла акция "Сад памяти". В Севастополе она состоялась на Сапун-горе, где в 1944 году прошел один из ключевых боев за освобождение города от немецко-фашистской оккупации, и в Парке Победы, где заложили миндалевую рощу в память об артисте Василии Лановом. Он не просто любил город и часто бывал здесь - в Севастополе он неоднократно участвовал в съемках фильмов, в том числе одной из самых известных кинокартин "Офицеры".
Кинофорум
В годовщину воссоединения Крыма с Россией в Севастополе открылся Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности - 2021", в нем участвуют представители девяти стран. На его открытии показали отрывок первого российского полнометражного фильма "Оборона Севастополя", снятого в нем 1911 году.
"Надеюсь, наш форум поспособствует развитию молодого кино, его поддержке, а также привлечению внимания общества к будущим профессионалам кино и телевидения. Такие мероприятия всегда объединяли отечественных и зарубежных кинодеятелей, помогали определить вектор дальнейшего движения кинематографа", - отметил генеральный директор продюсерского центра "ВГИК-Дебют" Федор Попов.
По данным оргкомитета, на форуме будет представлена программа короткометражных фильмов победителей и призеров 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Зрители смогут увидеть на большом экране короткометражные художественные, документальные и анимационные фильмы молодых режиссеров из девяти стран. Участники форума - студенты из России, Канады, Ирана, Израиля, Индии, Польши, Ливана, Перу, Хорватии.
"Очень важно, что именно сегодня в Севастополе проходит такой замечательный форум. Очень важно, что с нами присутствуют молодые любители искусства, любители кино из разных стран. Это говорит о том, что для настоящей дружбы нет преград, а искусство - это лучший язык дипломатии", - сказал замгубернатора Игорь Михеев.
В кинотеатре "Россия", крупнейшем в Севастополе, будут показаны полнометражные отечественные фильмы, съемки которых проходили в Крыму. Ленту "Анна Каренина" представит режиссер-постановщик Карен Шахназаров. Картину "Дом солнца" зрители смогут обсудить с режиссером Гариком Сукачевым. Будет показан фильм режиссера-дебютанта Григория Коломийцева "Чупакабра" производства студии "ВГИК-Дебют", мировая премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в сентябре 2020 года.
Запланировано также награждение иностранных участников фестиваля ВГИК, которые не могли приехать в Москву ранее из-за ограничений, связанных с пандемией. Пройдет круглый стол "Развитие дебютного кинематографа", где эксперты из разных стран, молодые режиссеры и студенты киношкол и профильных вузов обсудят роли дебютов в отечественном и мировом кино. Также на форуме пройдут мастер-классы с актером и режиссером Александром Галибиным и с ректором Римской киношколы Адриано Де Сантисом.
Концерты и салюты
Вечером в Симферополе и Севастополе в честь праздника проходят праздничные концерты. В обоих городах к вечеру вновь пошел дождь, но на центральные площади вышли тысячи человек, в руках у людей флаги России и Крыма. "Сегодня чувствую единство со своими соотечественниками в Крыму и во всей России. Мы не просто единый народ, а большая семья!", - поделилась впечатлениями от праздника жительница Крыма Галина.
Ее земляк Петр Решетников сравнил 18 марта 2014 года с Днем Победы, потому что крымчане "не пустили на крымскую, на русскую землю фашизм".
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил жителей других регионов России за поддержку. "Мы знали, что не останемся с проблемами один на один. И, как бы ни было тяжело, нам эти семь лет было непросто, мы не волновались, мы двигались уверенно вперед, потому что мы были уверены в своей любви к Родине, к России. Мы уверены и благодарны вам, сограждане", - сказал глава Крыма.
Перед крымчанами выступили местные артисты, приглашенной звездой стал Денис Майданов. "2014 год - это крутой поворот в нашей истории, после воссоединения России и Крыма мы стали любить нашу Родину как-то по-другому: крепче, сильнее. Я патриот и этим горжусь. Мы как народ, как страна должны быть едиными и сильными и у себя дома, Крым сделал нас сильнее, у Крыма потрясающий, сумасшедший потенциал", - сказал артист перед выступлением.
В Севастополе, кроме творческих коллективов города и Черноморского флота, выступили группа "Любэ" и Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Солист "Любэ" Николай Расторгуев поделился воспоминаниями - в 2014 году он был свидетелем того, как проходил референдум: "Это было незабываемое впечатление, я видел огромное количество людей, очень нарядных с цветами, с детьми, которые шли голосовать. И вечером на концерте я видел ликующую толпу: трезвых мужиков, которые плакали от счастья за то, что Крым вошел в состав России".
Праздничные программы в Крыму и Севастополе завершатся салютами.