Кадыров заявил, что журналистам "Новой газеты" в Чечне никто не угрожает

ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал публикации "Новой газеты" о "казнях" в регионе "диверсионными" и опроверг информацию об угрозах в отношении журналистов. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Что касается "угрозы журналистам", я нигде не видел даже малейшего намека для такой тревоги", - написал Кадыров.

Он назвал публикации "Новой газеты" "провокационными нападками на чеченский народ", а сотрудников издания "распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами".

Ранее в "Новой газете" был опубликован материал, в котором сообщалось о якобы внесудебных казнях и пытках в Чечне. После сотрудники полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на нападки СМИ в их адрес. Представители спецподразделения заявили, что против полка развернули "настоящую информационную войну, основным рупором которой является "Новая газета".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращения к Путину по этому вопросу направлены не по адресу и рекомендовал полку имени Кадырова, в случае претензий к "Новой газете", обращаться в суд. Он добавил, что "безусловно, безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема, ничто не должно представлять угрозу журналистам". "Но в случае публикации клевета, конечно, должна преследоваться по закону", - сказал Песков.