Минцифры и МВД наладят работу сервиса по оформлению загранпаспортов через "Госуслуги"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МВД обновит программное обеспечение информационной системы, из-за сбоя которой пользователи портала госуслуг испытывают сложности в оформлении биометрических загранпаспортов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

Как рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова приводит пресс-служба, в течение нескольких дней пользователи портала госуслуг испытывают сложности с оформлением заграничных биометрических паспортов - около 20% из них в течение нескольких дней не могли полноценно использовать эту услугу.

Чтобы установить причины нестабильной работы электронного сервиса по приему заявлений через "Госуслуги", Минцифры и МВД провели расследование, сказал Качанов. "В настоящее время причина проблем установлена: это связано с функционированием информационной системы МВД. В ближайшее время на стороне МВД будет установлена новая версия программного обеспечения - услуга по оформлению загранпаспортов снова будет доступна в обычном режиме", - пояснил он.

Также, добавил замминистра, будут приняты меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем.