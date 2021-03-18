Партнер РФПИ пожаловался на отказ фармрегулятора зарегистрировать "Спутник V" в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 марта. /ТАСС/. Глава бразильской фармацевтической компании Uniao Quimica, которая планирует совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) производить в стране вакцину от коронавируса "Спутник V", Фернанду Маркес пожаловался на работу Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), до сих пор не зарегистрировавшего препарат. Запись его голосового сообщения, адресованного, предположительно, президенту страны Жаиру Болсонару, разместила у себя на сайте газета Estado de Sao Paulo.

"Они не дают разрешения [на использование вакцины], даже временного. Утверждают, что я не обращался", - произносит Маркес. По его мнению, это делается намеренно в интересах производителей других препаратов для иммунизации от COVID-19. Как утверждает предприниматель, это помешало поставить в Бразилию российскую вакцину от коронавируса уже в первом квартале текущего года.

"Вакцины нет, люди умирают <...>, а они говорят, что я не обращался", - повторяет Маркес, подчеркивая, что может документально подтвердить факт подачи документов на "Спутник V" в Anvisa. "У этих людей нет сердца", - эмоционально подытоживает бизнесмен, указывая на, по его мнению, политическую подоплеку происходящего.

В Uniao Quimica изданию подтвердили подлинность записи, однако заявили, что она, хоть и начинается с обращения "президент" и представления автора, была тем не менее адресована не главе государства, а влиятельному бизнесмену из окружения Болсонару Лусиану Ангу, которого Маркес называет по должности (слово presidente в португальском языке имеет также значение "председатель", Лусиану Анг - председатель правления компании, владеющей крупной сетью универмагов). К бразильскому лидеру же оно, как утверждается, попало случайно.

"Спутник V" до настоящего времени не был одобрен Anvisa. Регулятор запросил дополнительную информацию о препарате после того, как Uniao Quimica и РФПИ подали запрос на его временное ограниченное использование для вакцинации в условиях чрезвычайной ситуации. В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей.