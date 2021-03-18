Греция увеличит с 500 до 4 тыс. в неделю число разрешений на въезд для россиян

АФИНЫ, 18 марта. /ТАСС/. Греция планирует на первом этапе увеличить число граждан России, которым разрешен въезд в Грецию, с 500 до 4 тыс. в неделю, чтобы обслуживать большее количество пассажиров, а с мая целиком снять эти ограничения. Об этом заявил первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис на видеоконференции, которую он провел в четверг с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Сообщение об этом распространила пресс-служба МИД Греции.

"Варвициотис упомянул о возобновлении авиасообщения между двумя странами и подчеркнул намерение Греции увеличить число граждан России, которым разрешен въезд в Грецию, с 500 до 4 тыс. в неделю, чтобы обслуживать большее количество пассажиров", - говорится в сообщении. "Кроме того, с мая мы будем иметь возможность в духе гостеприимства принимать в Греции всех российских друзей, которые захотят посетить нашу страну", - сказал первый замглавы МИД Греции. Варвициотис и Савельев являются сопредседателями Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Как отметили в МИД, в центре внимания видеоконференции, проводившейся с целью подготовки заседания этой комиссии, находились "укрепление, углубление и расширение греко-российских экономических отношений". "Сопредседатели Смешанной российско-греческой межправкомиссии подчеркнули исторические связи между двумя странами, что подтверждается и [предстоящим] присутствием премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина в Афинах на праздновании 200-летия начала греческой революции 1821 года", - говорится в сообщении.

"Первый заместитель главы МИД отметил желание расширить греко-российские торговые отношения, помимо туризма, и на другие сферы, представляющие взаимный интерес, такие как энергетика, автомобильный и железнодорожный транспорт, инфраструктура, цифровые услуги, строительство, технологии и сельскохозяйственные продукты. Он уделил особое внимание стимулированию экспорта греческой сельскохозяйственной продукции и содействию созданию совместных предприятий между греческими и российскими компаниями", - подчеркнула пресс-служба.

Варвициотис также "повторил просьбу греческой стороны о возвращении на родину [похищенных нацистами] архивов еврейских общин Греции, которые были перевезены из Берлина в Москву в конце Второй мировой войны". "Он (Варвициотис), в частности, заявил, что в контексте Общего года истории [России и Греции] для обеих сторон важно найти решение этой проблемы, по сути, посылая сигнал о том, что как наши культурные, так и исторические отношения развиваются быстрыми темпами", - говорится в сообщении.

Пресс-служба кабмина РФ сообщила в четверг, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24-25 марта посетит с визитом Грецию, где примет участие в мероприятиях по случаю 200-летия греческой национально-освободительной революции.