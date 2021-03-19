Сенат Чехии выступил против применения "Спутника V" без одобрения ЕМА

ПРАГА, 19 марта. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Чехии в четверг принял постановление, в котором содержится требование разрешить в республике использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V" только после ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщила пресс-служба высшего законодательного органа.

"Нельзя разрешать применение [в Чехии] вакцины "Спутник V" до тех пор, пока она не прошла стандартный процесс одобрения в ЕМА", - отмечается в документе.

Сенаторы, согласно пресс-службе, таким образом выразили поддержку министру здравоохранения Чехии Яну Блатныму, заявившему 10 марта об отказе в разрешении на использование в стране российской вакцины без предварительной регистрации в EMA.

"Я не предоставлю "Спутнику V" исключения из действующих правил регистрации лекарств для использования в Чехии. Моя позиция не изменится, пока я буду министром. Вакцинация в республике будет проходить только препаратами, разрешенными для применения EMA", - сказал Блатный.

Президент Чехии Милош Земан в опубликованном ранее 10 марта интервью пражскому сетевому изданию "Парламентская газета" заявил, что предложит премьер-министру республики Андрею Бабишу отправить в отставку министра здравоохранения из-за противодействия планам закупок "Спутника V". Глава кабмина, комментируя эти слова лидера государства, сказал, что не планирует проводить изменения в составе своего правительства.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 1 215 430 жителей. В страну с населением 10,46 млн человек поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.