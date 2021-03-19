CNBC: США готовятся в мае смягчить ограничения на въезд из некоторых стран

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Американские власти готовятся в середине мая смягчить ограничения на въезд в США из ряда стран, введенные на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники телекомпания СNBC.

По ее данным, администрация президента США Джо Байдена готовится снять ограничения на пересечение границ Мексики и Канады с Соединенными Штатами. Кроме того, ожидается смягчение требований к въезду в США из Великобритании, Бразилии и европейских стран. По данным источника СNBC, это связано с массовой вакцинацией населения.

Ранее власти США продлили до 21 апреля действие ограничений на пересечение сухопутных границ с Мексикой и Канадой. Кроме того, 25 января Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд в страну из государств Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 22% населения штатов - свыше 75,4 млн человек - получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а примерно 12,3% - 40,9 млн человек - прошли полную вакцинацию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 538,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.