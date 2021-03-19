Канада получит из США 1,5 млн доз вакцины от коронавируса до конца марта

ОТТАВА, 19 марта. /ТАСС/. Полтора миллиона доз вакцины от нового коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, поступят в Канаду из США до конца марта. Об этом в четверг заявила в эфире телеканала СTV канадский министр общественных работ и закупки Анита Ананд.

Она подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что США предоставят в долг Канаде 1,5 млн доз вакцины. "Мы уверены, что они прибудут [в Канаду] в самое ближайшее время, - сказала Ананд. - Теперь до конца марта в общей сложности мы получим 9,5 млн доз вакцины от коронавируса (ранее планировалось 8 млн - прим. ТАСС").

По словам министра, в настоящее время стороны улаживают последние вопросы по сделке. Она добавила, что Канада вернет США 1,5 млн доз препарата AstraZeneca, когда получит от этого производителя обещанные 20 млн доз вакцины.

Ранее в четверг агентство Reuters сообщило, что власти США планируют направить 4 млн доз вакцины от нового коронавируса компании AstraZeneca в Мексику и Канаду. Последней планировалось передать 1,5 млн доз.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.