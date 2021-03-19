{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Филиппины одобрили вакцину "Спутник V" для экстренного применения

К настоящему времени число заразившихся в стране достигло 640 980
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило в пятницу российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного использования. Об этом сообщило агентство Reuters.

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

"Известные и потенциальные преимущества [разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи] вакцины "Спутник V" перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины", - заявил глава управления Роландо Энрике Доминго.

Российская вакцина стала четвертым препаратом, одобренным на Филиппинах для экстренного использования. Ранее одобрение получили вакцины совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведского консорциума AstraZeneca, а также китайской фирмы Sinovac. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены из КНР 28 февраля.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране достигло 640 980, вылечились более 561 тыс. пациентов, умерли 12 887 человек.

Теги
ФилиппиныРоссияПандемия COVID-19
Японское ведомство временно откажется от использования мессенджера LINE
Ранее стало известно, что личные данные пользователей приложения на протяжении долгого времени были доступны китайской компании
Читать полностью