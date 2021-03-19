Филиппины одобрили вакцину "Спутник V" для экстренного применения

ТАСС, 19 марта. Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило в пятницу российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного использования. Об этом сообщило агентство Reuters .

"Известные и потенциальные преимущества [разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи] вакцины "Спутник V" перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины", - заявил глава управления Роландо Энрике Доминго.

Российская вакцина стала четвертым препаратом, одобренным на Филиппинах для экстренного использования. Ранее одобрение получили вакцины совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведского консорциума AstraZeneca, а также китайской фирмы Sinovac. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены из КНР 28 февраля.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране достигло 640 980, вылечились более 561 тыс. пациентов, умерли 12 887 человек.