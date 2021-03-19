Исследование: употребление корейской квашеной капусты облегчает течение болезни COVID-19

СЕУЛ, 19 марта. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Традиционное корейское блюдо из острой квашеной капусты кимчхи снижает риск развития серьезных осложнений от новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу адъюнкт-профессор южнокорейского Университета Ихва Ким Тэ Гюн, представив данные исследования, проведенного командой ученых во главе с профессором берлинского университета "Шарите" Жаном Буске.

Заняться подобным исследованием профессора-пульмонолога побудили поиски причин низкой смертности от COVID-19 в странах Северо-Восточной Азии, в том числе в Корее. В ходе изысканий его команда отметила, что жители этих государств съедают много специй и ферментированных овощей, и занялась подробным изучением их действия на организм человека.

Оказалось, что в корейском кимчхи содержится масса полезных для пищеварения лактобактерий, а также антиоксидантов и веществ, которые укрепляют иммунитет и препятствуют развитию COVID-19. В первую очередь это сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол, содержащиеся соответственно в капусте, чесноке, красном перце и имбире. Буске утверждает, что их комбинация облегчает течение коронавирусной инфекции и одновременно смягчает симптомы заболевания, такие как кашель, диарея и затрудненное дыхание.

Ученые провели клинические исследования с участием 15 пациентов с COVID-19. По итогам выяснилось, что содержащиеся в кимчхи специи и приправы подавляют симптомы, но продолжительность этого эффекта многократно увеличивается именно в сочетании с ферментированной пекинской капустой - главным ингредиентом этой острой закуски.

Регулярное употребление большого количества кимчхи помогает снизить уровень ACE2 - фермента в мембране клеток легких, который коронавирус использует в качестве "ворот" для попадания в организм. Данные исследования опубликованы в научном журнале "Клиническая и трансляционная аллергия".

По итогам исследования родилось предположение, что большая продолжительность жизни корейцев может отчасти являться результатом ежедневного употребления кимчхи.