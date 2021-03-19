В Шанхае сняли ограничения на заполняемость залов в театрах и кинотеатрах

ШАНХАЙ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Шанхая отменили введенные ранее из-за пандемии COVID-19 ограничения на максимальное число зрителей в кинозалах города во время сеансов. Об этом пишет в пятницу местная газета Shanghai Daily.

Установленный лимит в 75% от максимального числа зрителей больше не действует. Как пояснили в городском Управлении по делам культуры и туризма, теперь не только кинотеатры, но и другие объекты, связанные с индустрией развлечений и культуры, могут работать в полноценном режиме. Речь идет также, в частности, о театрах, музеях и интернет-кафе.

Шанхайские театры и кинотеатры возобновили свою работу в мае прошлого года, однако заполняемость залов была ограничена 30% от их максимальной вместимости, что не позволяло получать прибыль от показов. В августе этот показатель подняли до 50%, а в сентябре - до 75%. Снятие соответствующих ограничений, пишет издание, позволит расширить программу показов, а также будет способствовать восстановлению нормальной активности в развлекательной сфере в Шанхае.

Запрет на гастроли зарубежных творческих коллективов пока все же остается в силе. Выступать в материковой части страны временно не могут и артисты из специальных административных районов Гонконга (Сянган) и Макао (Аомэнь), а также с острова Тайвань.