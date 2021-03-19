Японское ведомство временно откажется от использования мессенджера LINE

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Министерство по административным делам и коммуникациям Японии планирует приостановить использование популярного японского мессенджера LINE ("Лайн") после того, как стало известно, что личные данные пользователей приложения на протяжении долгого времени были доступны китайской компании. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава ведомства Рёта Такеда.

"В сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами мы хотим принять соответствующие меры", - приводит его слова японское общественное телевидение. По словам Такеды, ведомство, в частности, приостановит проведение опросов общественного мнения и предоставление различных услуг, которые осуществлялись посредством LINE.

Скандал вокруг японского мессенджера разгорелся на этой неделе, когда стало известно, что личные данные его пользователей были доступны китайской компании, которая занималась обслуживанием приложения. С 2018 года менеджмент LINE был передан на аутсорсинг китайской компании. Неназываемая компания из КНР имела доступ к личным данным пользователей, включая имена, адреса почтовых ящиков и телефонные номера, а также к передаваемым между пользователями фотографиям. В то же время указывается, что соответствующие данные хранились на расположенных на территории Японии серверах. В прошлом месяце доступ к соответствующим данным для китайской компании был закрыт.

В Японии мессенджером LINE пользуются около 86 млн человек. Владелец приложения японская компания Z Holdings ("Зэд холдингс") пообещала создать специальный комитет для проведения внутренней проверки. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като уже отметил, что правительство изучит сложившуюся ситуацию, после чего будет принято решение о том, продолжат ли японские ведомства пользоваться услугами мессенджера. В LINE есть официальные аккаунты большинства министерств, включая канцелярии премьер-министра Японии, через которые происходит информирование местного населения.