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Пандемия COVID-19

Власти Камчатки продлили масочный режим до конца марта

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 марта. /ТАСС/. Масочный режим продлили на Камчатке до 31 марта, сообщили в пятницу ТАСС в правительстве региона.

"Губернатор Камчатки Владимир Солодов подписал постановление, которым регулируются ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Масочный режим в крае продлили до конца марта", - сказали в правительстве.

Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением краевого этапа Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек, чемпионата России по северному многоборью, акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", а также чемпионата и Кубка России по горным лыжам.

Коронавирус на Камчатке подтвержден у 13,9 тыс. человек, 12,8 тыс. пациентов выздоровели, 176 умерли. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 16 тыс. человек.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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