Опрос: в России число желающих поступить в вузы школьников сократилось вдвое за 10 лет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Порядка 43% родителей в РФ сообщили о намерении ребенка поступить в высшее учебное заведение, 10 лет назад эта доля составляла 80%, свидетельствуют данные опроса портала Superjob.

"О намерении ребенка продолжить обучение в вузе сообщили 43% родителей выпускников. Год назад о таких планах рассказывали 48% родителей, а в 2010-м - 80%", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что каждый пятый опрошенный (21%) сообщил, что ребенок намерен поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Это заметно больше, чем десятилетие назад, когда учиться в техникумах и колледжах собирался лишь каждый десятый выпускник. О том, что ребенок после школы пойдет работать, рассказали 2% родителей.

"Каждый четвертый респондент (26%) сообщил, что в его семье выпускник еще не определился", - уточняется в исследовании.

Школьники, собирающиеся поступать в вузы, чаще всего выбирают специальности, связанные с информационными технологиями, как рассказали 26% родителей. Судя по ответам родителей выпускников, которые после школы пойдут в колледжи, самое популярное направления для поступления - также программирование (15%).

Опрос проводился в период с 22 января по 15 марта 2021 года в 357 населенных пунктах, в нем приняли участие 2 тыс. человек. Исследуемая совокупность - родители детей, заканчивающих школу в этом году.