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Пандемия COVID-19

Премьер Австралии раскритиковал отказ ЕС отправить вакцины для Папуа - Новой Гвинеи

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обратился к властям Евросоюза с просьбой разрешить внеочередную поставку 1 млн доз вакцины AstraZeneca из заказанных страной объемов для Папуа - Новой Гвинеи

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон раскритиковал позицию стран Евросоюза, оставивших без ответа просьбу Канберры о внеочередной поставке вакцин для Папуа - Новой Гвинеи, где зафиксирована масштабная вспышка коронавируса. Об этом в пятницу сообщает издание The Australian.

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По его данным, глава австралийского правительства обратился к властям Евросоюза 17 марта с просьбой разрешить внеочередную поставку 1 млн доз вакцины AstraZeneca из заказанных Австралией объемов для Папуа - Новой Гвинеи. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила его послание, однако ответа на него не последовало. "Это неправильно со стороны развитых европейских стран, нельзя отказывать в поставках вакцин развивающимся странам, которые отчаянно нуждаются в них, как нуждается Папуа - Новая Гвинея", - цитирует издание австралийского премьера.

Глава правительства отметил, что Австралия будет "очень решительно поднимать этот вопрос" и обратится к странам Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) для организации поставки вакцин в Папуа - Новую Гвинею в рамках обязательств по обеспечению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

По данным новогвинейской инспекции по вопросам пандемии, к настоящему моменту в стране зафиксирован 2 491 случай заражения коронавирусом, причем диагноз 75% заразившихся был подтвержден в последние пять недель. Местные врачи зарегистрировали 31 смерть, связанную с коронавирусом. Выздоровели 845 человек. В стране, население которой превышает 8,7 млн человек, проведено всего порядка 55 тыс. тестов.

Австралия и Новая Зеландия направили в страну гуманитарные грузы с медицинскими принадлежностями и средствами индивидуальной защиты. Австралийское правительство также распорядилось выделить 8 тыс. доз вакцины для новогвинейских медиков из своих стратегических запасов. По данным премьер-министра Папуа - Новой Гвинеи Джеймса Марапе, его стране необходимо как минимум 20 тыс. доз, чтобы привить врачей и медсестер, работающих с зараженными коронавирусом.

Теги
АвстралияПапуа - Новая ГвинеяПандемия COVID-19
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