"Яндекс" поможет отрядам "ЛизаАлерт" искать пропавших людей по снимкам с дронов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Исполнители краудсорсингового сервиса "Яндекс.Толока" в рамках совместного проекта компании и поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" будут просматривать снимки с дронов и искать на них пропавших людей. Об этом говорится в сообщении "Яндекса".

"ЛизаАлерт" 10 лет ищет людей, пропавших в городах и в природной среде. За это время в отряд поступило более 100 тыс. заявок на поиск, а найдено было более 86 тыс. человек. Чтобы повысить эффективность спасательных мероприятий и искать пропавших в местах, где сложно передвигаться пешком, используют дроны.

В рамках проекта с "Яндексом" поисковый отряд будет загружать фотографии с дронов в облачный сервис Yandex.Cloud, оттуда снимки попадут в "Толоку", где исполнители просмотрят все кадры и отметят те, на которых виден человек.

"Когда разметка будет готова, специалисты дополнительно проверят фотографии, на которых были замечены люди, при необходимости отправят пеших поисковиков. За месяц будут размечать до 250 тыс. фотографий. Чтобы снизить вероятность ошибки и улучшить качество проверки, система будет показывать один и тот же кадр сразу нескольким исполнителям", - рассказали в "Яндексе".

Проект проходит при участии АНО "Центр поиска пропавших людей" в рамках социального проекта "Яндекса" "Помощь рядом".

Совместный проект по поиску пропавших людей с помощью дронов у отряда "ЛизаАлерт" есть и с "Билайном". Компания разработала специальное решение, которое позволяет анализировать снимки с помощью искусственного интеллекта и распознавать на них объекты окружающей среды и людей. Так, в 2020 году нейросеть обработала более 650 тыс. снимков, а с воздуха было найдено 27 человек.