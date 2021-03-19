В Вологодской области намерены развивать кластер водного туризма и вотчину Деда Мороза

ВОЛОГДА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области намерены реализовать два крупных проекта - кластер водного туризма "Русские берега и туристско-рекреационный кластер "Великий Устюг - сказочная столица России" - в рамках нацпроекта "Туризм и индустрии гостеприимства", сообщил ТАСС губернатор Олег Кувшинников.

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" разрабатывается по поручению президента России, планируемый срок утверждения - июль 2021 года.

"В феврале этого года по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина правительство области подготовило предложения в региональную составляющую национального проекта на сумму 23,2 млрд рублей, из которых 11,8 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета, 1,3 млрд - из областного и местных, а также привлечь 10,1 млрд средств инвесторов. Мы предложили два масштабных проекта, рассчитанных к реализации до 2030 года, они охватывают семь муниципалитетов области", - сказал Кувшинников.

В частности, отметил глава региона, предложено продолжить реализацию проекта туристско-рекреационного кластера "Русские берега", начатого в 2019 году. Он направлен на развитие водного туризма, модернизацию инфраструктуры на основном круизном маршруте России - Санкт-Петербург - Москва - Санкт-Петербург. Проект включает шесть муниципалитетов и субкластеров: "Череповец - горячее сердце Русского Севера" в Череповце, "Приозерный" в Белозерском районе, "Вытегорье - корабельная сторона" в Вытегорском районе, "Северная Фиваида" в Кирилловском районе, "Русские берега. Никольская набережная" в Шекснинском районе и "Берег русской старины" в Усть-Кубинском районе.

Проект оценивается в 8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей - это предполагаемые средства федерального бюджета, 1,4 млрд рублей - из регионального бюджета, 3,8 млрд рублей - средства инвесторов. Его планируется реализовать до конца 2028 года. В составе кластера более 20 объектов обеспечивающей инфраструктуры - инженерная и транспортная инфраструктура, реконструкция имеющихся набережных и строительство новых, масштабные работы по укреплению берегов и углублению дна рек, а также возведение более 30 объектов туристской инфраструктуры - гостиниц, кафе и ресторанов, развлекательных центров и других объектов гостеприимства, отметил губернатор.

В гости к Деду Морозу

Второй масштабный проект, предложенный к реализации, - "Создание туристско-рекреационного кластера "Великий Устюг - сказочная столица России".

"Планируемый объем финансирования проекта составляет 7,2 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей - средства федерального и регионального бюджетов на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры, 5,6 млрд рублей - средства инвесторов на строительство объектов туристской инфраструктуры в Великом Устюге и на вотчине Деда Мороза. В составе кластера запланировано создание пяти объектов обеспечивающей инфраструктуры и более 15 объектов туристской инфраструктуры", - рассказал глава региона.

В частности, власти региона совместно с Segezha Group (входит в АФК "Система") проработают возможность строительства нового дворца Деда Мороза на территории его вотчины под Великим Устюгом из уникального в России материала - CLT-панелей, которые начали производить в городе Сокол Вологодской области в конце февраля. Завершается проектирование нового дворца, он будет втрое больше нынешнего терема, который уже не вмещает туристов.

При этом полный комплект деревянных конструкций для действующего дома Деда Мороза изготовил в 1999 году также Сокольский деревообрабатывающий завод, сегодня это АО "Сокольский ДОК" - деревообрабатывающий флагман Segezha Group в Вологодской области.

Как сказал глава региона, о расширении вотчины задумались после прошедшей в 2014 году в Сочи Олимпиады, где действовала резиденция Деда Мороза, ее посетили около 750 тыс. человек. Поэтому сразу после Олимпиады было принято решение увеличить размер вотчины втрое - с нынешних 50 га до 150 га. "Вторая очередь развития вотчины подразумевает строительство тематического парка. Это новые сетевые отели, сетевые места общественного питания, аквапарк, центр активного отдыха и зона развлечений", - отметил Кувшинников.

Также в рамках нацпроекта предложены проекты по гастрономическому туризму.