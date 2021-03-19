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В России запустят пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний

Его первыми участниками станут работники авиационного и железнодорожного транспорта, сообщили в правительстве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний запустят в России с 1 апреля, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ.

"Его первыми участниками станут работники авиационного и железнодорожного транспорта, - говорится в сообщении. - Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Отмечается, что в рамках проекта будут организованы медосмотры работников, чтобы выявить возможные ранние признаки профессиональных заболеваний. Такие сотрудники пройдут профилактическое лечение в центрах реабилитации Фонда социального страхования.

"Продолжительность лечения составит 18 дней, - уточняется в сообщении. - На этот период работникам дадут дополнительный оплачиваемый отпуск. Кроме того, им возместят стоимость проезда к месту профилактического лечения и обратно".

Финансировать проект будет Фонд социального страхования. В федеральном бюджете на это уже предусмотрено более 18,5 млн рублей.

Сведения о результатах лечения будут отражены в информационных системах медицинских организаций, принимающих участие в проекте. На основе этих данных будет проведен мониторинг состояния здоровья работников, дана оценка эффективности самой инициативы и целесообразности ее распространения на других работодателей, отметили в кабмине.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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