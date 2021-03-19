В Москве за время пандемии автопарк скорой помощи обновили на 30%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московская скорая помощь реализовала масштабные проекты за время пандемии, автопарк был обновлен на 30%. Об этом сообщил в пятницу главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

"Пандемия COVID-19 стала непростым этапом для всех нас: как для жителей столицы, так и, естественно, для всей системы здравоохранения. Но, несмотря на все сложности, она принесла и положительные перемены. В частности, на московской скорой помощи были реализованы достаточно масштабные проекты. Так, наш автопарк обновили суперсовременными автомобилями на 30%", - сказал Плавунов.

Он уточнил, что всего было закуплено более 300 новых автомобилей скорой помощи. Это полноприводные машины Ford, Mercedes и ГАЗ, оснащенные современным оборудованием для оказания помощи в экстренных и тяжелых ситуациях, включая черепно-мозговые травмы, тяжелые травмы при ДТП, инсульты и инфаркты. Также правительство Москвы закупило портативные УЗИ-аппараты для общепрофильных и реанимационных бригад скорой помощи. Теперь у пациентов в критических состояниях наши бригады могут проводить УЗИ-диагностику прямо на месте вызова. Московская скорая оказалась первой в стране, кто разработал и запатентовал алгоритмы опроса с применением искусственного интеллекта.

Кроме того, подчеркнул главврач, внутренняя программа наставничества также ни на минуту не прекращалась и помогала вновь прибывшим молодым специалистам адаптироваться к работе в непростых условиях. И это лишь малая часть успешно реализованных проектов - пандемия COVID-19 ускорила движение к новому инновационному витку.

"Реанимационные бригады московской скорой помощи оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами. Эти приборы позволяют оперативно проводить биохимический анализ крови у пациентов в критическом состоянии прямо в машине скорой помощи. Также на московской скорой появились портативные капнографы - эти приборы в режиме реального времени определяют уровень углекислого газа в воздухе, который выдыхает пациент. Капнографы позволяют врачам проводить более эффективную диагностику и лечение состояний, связанных с нарушением дыхания", - отметил Плавунов.

Станция скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова - это крупнейшая в городе медицинская организация. В ее состав входят 60 подстанций и 107 постов, из которых 20 постов на крупных автомагистралях, 10 - на МКАД, и 77 - на территории стационаров и поликлинических медицинских организаций. На станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова работают 2,5 тыс. врачей, 8,4 тыс. специалистов со средним медицинским образованием.