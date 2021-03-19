"Это нарушает традиции". Арабские страны против кофе в детских бутылочках

Арабские монархии в странах Персидского залива практически одновременно запретили местным ресторанам и кафе продавать напитки в бутылочках для кормления детей. Спрос на такую посуду усилился после того, как одна из кофеен в Дубае начала разливать свои напитки в бутылки с сосками, чтобы привлечь покупателей. Несмотря на то что бизнес-идея оказалась успешной, власти и консервативная часть общества не оценили тренд и выступили против такого, по их мнению, недостойного поведения.

Употребление кофе или молочных коктейлей из детских бутылочек не только противоречит обычаям арабских стран, но и способствует распространению COVID-19. Именно с такой формулировкой надзорное ведомство по защите прав потребителей эмирата Дубай объяснило свое требование к кофейням продавать напитки только в картонных стаканчиках. Практически одновременно похожие предписания точкам общепита выпустили власти Кувейта, Бахрейна, Омана и других арабских государств.

Всему виной распространившийся в этих странах тренд на детские бутылочки, который быстро набрал популярность в соцсетях и вызвал множество негативных комментариев.

Все началось с кофейни Einstein Cafe — сетевого заведения, которое работает по всему региону, от ОАЭ до Кувейта. Вместо наскучивших всем картонных стаканчиков заведение решило продавать свои молочные коктейли в разноцветных детских бутылочках. Само решение упаковывать продукты таким образом далеко не новое. На рынке можно найти множество смесей и детского питания, которые сразу продаются в пластиковых бутылочках. Но то дети, а в Einstein Cafe решили подавать таким образом напитки и для взрослых. Эксперимент сработал, и уже скоро люди стали выстраиваться в очереди, чтобы покупать напитки именно в таких бутылочках.

"Все хотели их купить. Люди звонили и говорили, что едут к нам со своими друзьями, со своими родителями", — приводит Associated Press слова Юнеса Молла, генерального директора франшизы Einstein в Объединенных Арабских Эмиратах. Некоторые начали даже приходить в кафе со своими бутылочками и просили сотрудников налить туда кофе или свои любимые коктейли.

Покупатели разных возрастов позировали с детской посудой перед камерами и выкладывали снимки в соцсети. Фотографии пластиковых емкостей с разноцветными напитками внутри собирали тысячи лайков в Instagram и TikTok.