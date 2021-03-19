"Это нарушает традиции". Арабские страны против кофе в детских бутылочках

Арабские монархии в странах Персидского залива практически одновременно запретили местным ресторанам и кафе продавать напитки в бутылочках для кормления детей. Спрос на такую посуду усилился после того, как одна из кофеен в Дубае начала разливать свои напитки в бутылки с сосками, чтобы привлечь покупателей. Несмотря на то что бизнес-идея оказалась успешной, власти и консервативная часть общества не оценили тренд и выступили против такого, по их мнению, недостойного поведения.
Употребление кофе или молочных коктейлей из детских бутылочек не только противоречит обычаям арабских стран, но и способствует распространению COVID-19. Именно с такой формулировкой надзорное ведомство по защите прав потребителей эмирата Дубай объяснило свое требование к кофейням продавать напитки только в картонных стаканчиках. Практически одновременно похожие предписания точкам общепита выпустили власти Кувейта, Бахрейна, Омана и других арабских государств.
Всему виной распространившийся в этих странах тренд на детские бутылочки, который быстро набрал популярность в соцсетях и вызвал множество негативных комментариев.
Все началось с кофейни Einstein Cafe — сетевого заведения, которое работает по всему региону, от ОАЭ до Кувейта. Вместо наскучивших всем картонных стаканчиков заведение решило продавать свои молочные коктейли в разноцветных детских бутылочках. Само решение упаковывать продукты таким образом далеко не новое. На рынке можно найти множество смесей и детского питания, которые сразу продаются в пластиковых бутылочках. Но то дети, а в Einstein Cafe решили подавать таким образом напитки и для взрослых. Эксперимент сработал, и уже скоро люди стали выстраиваться в очереди, чтобы покупать напитки именно в таких бутылочках.
"Все хотели их купить. Люди звонили и говорили, что едут к нам со своими друзьями, со своими родителями", — приводит Associated Press слова Юнеса Молла, генерального директора франшизы Einstein в Объединенных Арабских Эмиратах. Некоторые начали даже приходить в кафе со своими бутылочками и просили сотрудников налить туда кофе или свои любимые коктейли.
Покупатели разных возрастов позировали с детской посудой перед камерами и выкладывали снимки в соцсети. Фотографии пластиковых емкостей с разноцветными напитками внутри собирали тысячи лайков в Instagram и TikTok.
لهذا الحد وصل الامر بالامارات ولا الشباب بشربوا بكل فخر ...هزلت والله— Randa Tayeb (@Randa__official) March 2, 2021
مقهى بالامارات يقدم المشروبات بـ رضاعات الأطفال pic.twitter.com/fiNUontPGD
Тренд быстро распространился и на соседние страны. Теперь уже не только Einstein Cafe, но и другие заведения по всему региону начали продавать свои напитки в бутылках с сосками на конце. Однако очень быстро в интернете нашлись и те, кому не понравились фотографии взрослых людей, позирующих с детской посудой. Многие из них посчитали такое поведение не просто инфантильным, но и непристойным.
Как рассказал Молла агентству AP, некоторые люди были очень рассержены и называли кофейню Einstein позором для ислама и всей мусульманской культуры. Вскоре их негодование докатилось и до властей, которые направили в кафе инспекционные бригады. Владельцам заведения выписали штраф и запретили продавать напитки в детской посуде.
"Это решение было принято после того, как выяснилось, что посетители приносят свои детские бутылочки в кафе, чтобы наполнить их напитками", — говорится в твите надзорного ведомства эмирата Дубай от 6 марта.
"Такое неизбирательное использование детских бутылочек не только нарушает местные традиции, но и в некоторых случаях может способствовать распространению COVID", — отмечается в одном из твитов.
Dubai Economy bans serving drinks in baby bottles in view of COVID-19 and need to preserve local customs pic.twitter.com/IsUJl2QtRA— اقتصادية دبي (@Dubai_DED) March 6, 2021
На следующий день такой же запрет ввели и в Омане, где граждан призвали сообщать о случаях продажи напитков в неподобающей посуде на горячую линию.
"Власти призвали владельцев бизнеса учитывать обычаи и традиции оманского общества и избегать всего того, что может этому навредить", — передает новостной портал Gulf News.
Как отмечает AP, в соседнем Кувейте правительство временно закрыло кафе Einstein, а в Бахрейне министерство торговли направило в заведение полицию с камерами видеонаблюдения. Ведомство также предупредило все точки общественного питания, что продажа напитков в бутылочках для кормления "нарушает бахрейнские обычаи и традиции". Согласно материалу агентства, пользователи Twitter из Саудовской Аравии и различные блогеры также осудили эту тенденцию в самых жестких выражениях, а популярный новостной сайт Mujaz al-Akhbar выразил сожаление по поводу того, что "дочери королевства пострадали от утраты скромности и набожности".
Запрет коснулся кофеен и ресторанов в Катаре, где, как сообщает портал Dohanews, жители "были шокированы", узнав, что кафе Mood в Лусаиле начало предлагать в своем меню кофе в детских бутылочках.
После негативной реакции властей по всему региону на продажу напитков в неподобающей посуде Instagram-аккаунт Einstein Cafe в Дубае опубликовал иллюстрацию с перечеркнутой красными полосами детской бутылочкой, сопроводив изображение комментарием: "Услышали и подчиняемся решениям департамента, благодарны за трепетное отношение".
Дмитрий Беляев