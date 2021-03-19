Глава ЕК: производители "Спутника V" должны обеспечить поставки в случае контракта с ЕС

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Производители российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны продемонстрировать, что располагают достаточными производственными возможностями в случае соглашения о поставках препарата в ЕС. Об этом заявила в опубликованном в пятницу в газете La Repubblica интервью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Очень важно, и мы видим это [в случае] с AstraZeneca (вакцина шведско-британской компании AstraZeneca, поставки которой были сокращены - прим. ТАСС), чтобы компания была в состоянии уважать договоренности о поставках", - сказала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что в настоящий момент российская вакцина проходит процедуру последовательной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), без одобрения которого применение препарата невозможно в Европе. "Хочу напомнить, что формального обращения о сертификации пока не поступало. И специалисты ЕМА должны провести инспекцию предприятий", - сказала глава ЕК. При этом она отметила, что "у хорошей вакцины нет национальности".

На вопрос о том, подаст ли она в отставку со своего поста, если к сентябрю не будет достигнута намеченная цель вакцинации 70% граждан ЕС, она ответила, что уверена в ее достижении.