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В Совфеде предложили ввести критерии оценки эффективности воспитательной работы

Потребуется изменение программ педагогических вузов, отметил первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин попросил министра просвещения Сергея Кравцова совместно с парламентариями проработать критерии оценки эффективности воспитательной работы, для чего потребуется изменение программ педагогических вузов.

"Нужны критерии оценки эффективности воспитательной работы, потребуется изменение в программах педагогических вузах. В будущих воспитателей тоже нужно инвестировать. Здесь просьба к Сергею Сергеевичу Кравцову вместе с нами, с Советом законодателей, с коллегами из Госдумы подумать над этим комплексом мер", - сказал Яцкин в пятницу на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить полноценную реализацию новой законодательной нормы, которая вернула школам воспитательную функцию. "В центре технологичного мира будущего в любом случае будет находиться человек и его ценности. Какими они будут, зависит именно от воспитателя", - убежден сенатор.

Первый вице-спикер СФ также добавил, что исполнение поручения президента о ликвидации вторых и третьих смен в школах откроет возможности для внеурочной деятельности и дополнительного образования. "И это то самое время для воспитания", - заключил Яцкин.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияЯцкин, Андрей Владимирович
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