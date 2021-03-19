Минпросвещения разработало мониторинг регионов по образованию

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разработало мониторинг субъектов России, который отражает динамику процессов в системе образования. Об этом в пятницу сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы разработали мотивирующий мониторинг субъектов РФ, он включает в себя все значимые показатели, их около 50", - сказал он на заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Он назвал несколько показателей: это строительство школ, детских садов, организация системы воспитания, работа с талантливыми детьми, отстающими детьми, повышение квалификации учителей и так далее.

"Он показывает динамику процессов на едином образовательном пространстве страны, вклад каждого региона в достижение поставленных национальных целей развития. Мы готовы также результаты этого мониторинга представить", - добавил министр.