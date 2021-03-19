В Тверской области смягчили ограничения на проведение массовых мероприятий

ТАСС, 19 марта. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене отдельных ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, разрешив увеличить число участников массовых мероприятий с 500 до 750. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Спортивные, зрелищные, физкультурные, культурные, выставочные, просветительские мероприятия, мероприятия в сфере туризма и другие массовые отныне могут проводиться при количестве участников не более 750. Ранее действовало ограничение - до 500 человек. Трибуны и зрительские места должны быть заполнены не более чем на 75 % от общей вместительности объекта, до этого - наполовину", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В пресс-службе отметили, что действие других профилактических мер в регионе сохраняется. Так, все находящиеся на территории Тверской области обязаны использовать маски или респираторы в общественном транспорте, при посещении организаций здравоохранения, культуры, торговли и других местах массового пребывания людей. В объектах общепита обязательны проведение термометрии, дезинфекции столов, соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживателей воздуха. На предприятиях и в организациях также действуют требования по термометрии, дезинфекции помещений, соблюдению социальной дистанции, использованию масок, наличию санитайзеров.

По данным на 19 марта, в Тверской области с начала пандемии выявлено 36 135 случаев заражения коронавирусом, в том числе 110 - за последние сутки. Выздоровели 33 933 человека, 703 пациента умерли.