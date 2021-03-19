Законопроект о конкурсе по целевому обучению внесут в Госдуму в ближайшее время

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Законопроект о создании процедуры конкурсного поступления на целевое обучение для всех выпускников школ внесут в Госдуму в ближайшее время, Минпросвещения поддержало инициативу. Об этом в пятницу сообщила автор документа, вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая.

"Нами подготовлен новый закон большой по целевому набору, это новый формат подходов. И Министерство просвещения РФ нас поддержало. Конечно, для решения проблемы подготовки педагогических кадров это очень важное решение. Поэтому, уважаемые коллеги, в ближайшее время мы выйдем на внесение данной законодательной инициативы", - сказала она на заседании президиума Совета законодателей.

Законопроектом предлагается сделать целевое обучение доступным для всех абитуриентов на открытой конкурсной основе. При этом работодатели смогут принимать активное участие в формировании запроса на подготовку специалистов, проводить отбор лучших и получат возможность формировать требования к успеваемости студента. Как подчеркивала Яровая, выпускники будут обеспечены гарантированным рабочим местом.

Для реализации этой концепции на базе уже существующей информационной системы итоговой аттестации планируется создать единую образовательную платформу, на которой публично будут размещены заявки работодателей. На их основе будет формироваться количество бюджетных мест и квот на целевое обучение, а на каждое целевое место будет конкурс, в котором сможет участвовать любой выпускник.