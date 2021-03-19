В Ростовской области запустят железнодорожные круизные маршруты для туристов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта./ТАСС/. Ростовская область подписала трехстороннее соглашение с "дочкой" ОАО РЖД - Северо-Кавказским филиалом Федеральной пассажирской компании (ОАО ФПК) - о сотрудничестве в сфере развития туристического потенциала Ростовской области с помощью железнодорожных маршрутов, сообщили в управлении информполитики правительства региона.

"На международной туристической выставке МИТТ-2021 на стенде Ростовской области было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Северо-Кавказским филиалом Федеральной пассажирской компании (ОАО ФПК) <...> Заключенные соглашения позволят уже в ближайшее время сформировать и предложить туристам путешествия в формате "поезд - отель", предполагающие экскурсии по основным туристическим объектам Ростовской области, что окажет существенное влияние на развитие туризма в регионе", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области", сейчас региональные туроператоры занимаются разработкой данных туристических маршрутов. "Эти маршруты в разработке у региональных туроператоров. Предполагается, что это будут ключевые точки - Новочеркасск, станица Старочеркасская, Таганрог", - сообщили в агентстве.