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В Думе заявили, что не планируют принимать законопроекты о дистанционном образовании

По словам главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, этот вопрос сегодня очень волнует регионы и избирателей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума не планирует рассматривать или принимать инициативы, которые бы вводили дистанционное образование в России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в ходе заседания президиума Совета законодателей в пятницу.

"Хочу всех успокоить - Государственная дума не планирует рассматривать никаких законов, связанных с дистанционным образованием. Точка", - подчеркнул Никонов.

По его словам, этот вопрос сегодня очень волнует регионы и избирателей, а в комитет поступают "тонны почты" с вопросами о возможном введении дистанционного образования.

"Никаких новых законодательных норм, касающихся дистанционного образования, Дума не рассматривает, во всяком случае не рассматривает на принятие", - отметил Никонов.

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