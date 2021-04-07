Копаться в древности, найти родственников, получить дом. Как люди в России ищут предков

Зачем пытаться узнавать что-то о своих предках? Кто-то хочет выяснить, кто он и откуда, кому-то это нужно для гороскопа (да!), а кто-то делает это ради процесса. Попутно можно найти живых родственников, о которых и не подозревал, а еще — получить дом в деревне или любимое дело. Но большинство из нас не знает, с чего начать искать. Теперь в России есть сервис, который сделает такие поиски проще

"Для чего тебе в этом копаться?" "Когда я стал расспрашивать бабушек, они говорили: "Ну зачем ты в эту древность лезешь? Для чего тебе в этом копаться?" Иван Зыков "полез" в свою родословную просто так. Двенадцать лет назад его девушка, теперь уже жена, предложила ему расспросить родных. Тогда Иван не знал даже полных имен своих прадедов. Но рассказы бабушек увлекли его, и он пошел в архив. "Я в первый раз читал записи XIX века, — рассказывает он. — И сразу нашел отметки о своих предках. Это удается не всегда — часто нужно дольше искать. Может, если б у меня не получилось с первого раза, я бы остановился. Но получилось — и меня захватило". Иван родился и вырос в Кировской области, все его предки, которых удалось найти, — отсюда же. Через какое-то время он стал знакомиться с другими людьми, интересующимися родословной. "Ты сидишь в архиве, читаешь метрическую книгу, которую до тебя брали 10–20 человек, — говорит он. — И можно предположить, что кто-то из них интересовался теми же деревнями и фамилиями, что и ты, а ты просто об этом не знаешь". Для поиска таких "пересечений" Иван создал во "ВКонтакте" сообщество, которое со временем переросло в портал "Родная Вятка". Он был сделан своими силами: Иван программирует со школы. А наполняли его такие же увлеченные волонтеры: "У нас нет ни денег, ни рекламы. Мы работаем по принципу "я делаю что-то для сообщества, потому что оно что-то делает для меня".

Описание Иван Зыков © Личный архив Ивана Зыкова

Сейчас в "Родной Вятке" есть оцифрованные архивные документы, связанные с регионом. Если человек знает, например, из какой деревни был его прадед, он может изучить ее страницу. Много шансов, что там уже есть какая-то информация, и можно не идти в архив. А может оказаться, что "разыскиваемый" прадед был как-то связан с другим человеком, о котором уже что-то известно. Так из архивных документов, бабушкиных историй и рассказов других пользователей Иван стал складывать историю своей семьи. …Одна из прабабушек Ивана происходила из семьи зажиточных крестьян. У них была своя лавка. После революции они всего лишились, и прабабушка работала в колхозе на своей же лошади — просто теперь она была не своей, а "колхозной". "Но про раскулачивание и высылки я ничего не нашел". …Дед Ивана не знал отца — тот пропал без вести на Великой Отечественной войне, когда сын еще не родился. А в 14 лет мальчик потерял и мать — она умерла от рака. Чтобы не попасть в детский дом, он убежал в лес и год жил там в землянке. Потом уехал в Киров. Что было дальше — непонятно, известно только, что в 15–16 лет он лишился ноги и всю жизнь ходил с протезом. А умер на свадьбе своей дочери, когда Ивану было всего два года. …О прадеде, пропавшем без вести, почти не было шансов хоть что-то узнать. "В метрических книгах я его не нашел, — говорит Иван. — Только год и место рождения в "Книге памяти" и кусок фотографии — половина лица". Зыков написал об этом на "Родной Вятке", и его нашла женщина: "Я знаю вашего прадеда, я внучка его сестры". У нее сохранилось фото, и полное имя было то же, но данные о дате и месте рождения — другие. Иван стал прорабатывать эту версию — и оказалось, что в "Книге памяти" была ошибка. Там указали деревню, в которую прадед переехал жить к жене — а родился он в другом месте. Иван стал искать по нужной деревне — и нашел запись о его рождении. Так обнаружилась и родственница — правда, потом связь с ней потерялась.

Описание Прадед Ивана Петр Филиппович Двойнишников © Личный архив Ивана Зыкова

…Другой прадед бросил жену и сына во время войны — просто завел фронтовую жену и не вернулся домой. Потом и ее бросил с двумя сыновьями — и уехал в Алма-Ату, где снова женился. В третьем браке у него тоже родился мальчик. "В голодные годы прабабушка отправила сына в Алма-Ату, потому что нечем было кормить, — рассказывает Иван. — Но там настолько все не сложилось, что он вернулся к маме в Кировскую область на попутных поездах". Уже взрослым он снова приехал к отцу, но наладить отношения так и не удалось. Связь оборвалась, осталось только фото. И снова благодаря "Родной Вятке" Ивана нашла родственница — дочь одного из сыновей этого прадеда от второй жены. Такая Санта-Барбара. "Оказалось, что он умер в 1987 году, — говорит Зыков. — И что с одним из этих сыновей он общался, а другой его тоже так и не простил". Иван считает, что не стоит скрывать факты о предках: "Какой бы ни была их история, она должна быть правдивой".

Описание Прадед Ивана Степан Александрович Зыков с сыновьями (старший сын — дед Ивана Василий), 1955 год © Личный архив Ивана Зыкова

А от прабабушки — первой жены этого многодетного прадеда — Ивану случайно достался дом в 90 километрах от Кирова. "Этот дом построил ее отец в 1900 году, — рассказывает Зыков. — Потом она вышла замуж и переехала в соседнюю деревню, а дом остался брату". В 1940-х годах брат умер на лесозаготовках от заворота кишок. И через какое-то время дом оказался никому не нужен — его было слишком сложно содержать. Иван нашел родственников, которым он принадлежал. "Они говорят — бери! Я думаю: "А почему нет? У меня нет дома в деревне!" И мне его передали за символическую цену". Дом деревянный, он покосился, и бревна местами подгнивают. Но Иван починил в нем пол, поменял печку, и они с семьей ездят туда уже десять лет.

Описание Дом, который построил прапрадед Ивана в 1900 году © Личный архив Ивана Зыкова

"Я знаю фамилии тех, кто дал показания против моего прадеда" Иван Зыков говорит, что научился работать в архиве довольно быстро. В чем-то помогло юридическое образование: "Правильно составить запрос в архив — это уже полдела". В чем-то — хорошая инструкция от кировских архивистов: "Я даже к телевизорам инструкции читаю, это бывает очень полезно". Но вообще-то работать с документами непросто. "Многие думают: сейчас приду в архив и родословную составлю. На это годы исследований уходят! Это сидение в архиве часами! — говорит Иван. — Когда ты приходишь, то не знаешь, что такое фонд, опись, дело, ревизская сказка, исповедная роспись, метрическая книга… Во всем этом сложно разобраться". "Пытаться найти что-то в архиве, вообще ничего не зная о том, как он устроен, — это как пойти в библиотеку искать книжку, зная, что она синяя", — говорит историк и архивист Александр Воробьев. "Как-то мы сидели со знакомым в районе Новых Черемушек в Москве, и он мне говорит: "Хочу найти своих предков, тут на Профсоюзной рядом архив, пойду туда". Я говорю: "А у тебя откуда предки?" — "Из Тверской области". А на Профсоюзной архив с документами по Москве и Подмосковью. То есть ему в Тверь надо или писать, или ехать". Если, например, бабушка и дедушка были из Татарстана, родители по распределению попали в Самару, а их сын после школы уехал в Москву, то поиски могут стать совсем сложными. Нужно либо ехать в другой город самостоятельно, либо запрашивать документы в архивах (за это придется заплатить). Но главное — надо знать, что и где искать.

Описание Александр Воробьев © Олег Яковлев

Поэтому иногда люди заказывают родословную специалистам. Москвич Алексей Яушев пришел с этим к Александру Воробьеву. "Я знал, что у меня есть мордовская ветка, и мы выяснили, как звали моих предков до крещения мордвы. Например, был человек по имени Одуш", — рассказывает он. Нашли подтверждение, что один из прадедов участвовал в революции 1917 года на стороне большевиков. Выяснили, что родственник одной из бабушек "сжег свое крестьянское хозяйство, чтобы оно не досталось колхозу".

Описание Удостоверение красногвардейца Ивана Степановича Николаева, прадеда Алексея Яушева © Личный архив Алексея Яушева

А еще разобрались в сложной семейной истории. Алексей носит фамилию Яушев, но это не фамилия его рода. "У моей бабушки было три мужа, — рассказывает он. — Со вторым у них были общие дети, но они очень быстро умерли. И уходя на фронт, он попросил ее сохранить фамилию". Он погиб под Харьковом в 1942-м. Отношения с третьим мужем у бабушки "были достаточно сложными" — они не зарегистрировались официально и, прожив вместе несколько лет, расстались. Их общим детям женщина дала фамилию погибшего на фронте Яушева, хотя они должны были быть Плетневыми. А о своем настоящем прадеде Алексей узнал, что тот был "признан виновным в клевете на советскую власть, восхвалении условий жизни трудящихся при царском строе", получил семь лет и умер в лагерях. "Позже он был реабилитирован. Его фамилия есть в списке жертв политических репрессий, — рассказывает Алексей. — Нам удалось достать протоколы его допроса и даже фамилии тех, кто написал на него донос".

Описание Копии документов из следственного дела Михаила Ивановича Плетнева, прадеда Алексея Яушева © Личный архив Алексея Яушева

В поисках его предков удалось "копнуть" до XVI века, и теперь Яушев планирует оформить это в виде книги с ограниченным тиражом — для близких. "Люди не знают, с чего начать" По словам историка Александра Воробьева, у профессионала на генеалогическое исследование в среднем уходит около года. Поиск предков Алексея Яушева занял несколько лет и стоил "как хорошая дорогая иномарка". Но даже если человек решает обратиться к специалисту, ему нужно как минимум выяснить ФИО, дату и место рождения дедов или прадедов. "Место — самый главный вопрос, потому что все документы организованы по месту рождения, — говорит Воробьев. — С этими данными можно начинать архивный поиск". Александр занимается такими исследованиями уже больше десяти лет, попутно нашел и десять поколений своих предков: "Как-то встраивал это в другие поиски". "В США генеалогия — второе по популярности хобби после садоводства, — говорит Александр. — А у нас большинство людей останавливает то, что они не знают, с чего начинать. И есть заблуждения: "все было в церквях и сгорело, да кто этих крестьян записывал". Наш максимум — поговорить с бабушками, что, впрочем, тоже очень важно. Но недостаточно". В какой-то момент Воробьев понял, что нужен сервис, который помог бы людям в поисках — и учил бы, как правильно ими заниматься. Так был задуман портал Familio, запущенный в апреле 2021 года. По принципам работы он похож на сайт "Родная Вятка", и в команду основателей Воробьев пригласил Ивана Зыкова. Как объясняет Александр, похожие проекты есть, но они или региональные, или тематические (как сайты о героях Великой Отечественной войны). А Familio должен объединить всю Россию. Там можно будет найти информацию из архивов, а поиск будет работать и по фамилии, и по месту. "То есть если я знаю, что кто-то жил в Ивановке, но его полное имя не сохранилось, то я могу найти информацию по Ивановке, и там будут интересующие меня люди", — объясняет Воробьев. Собирая информацию, команда работала с краеведами — и занесла в базу населенные пункты, которые исчезли или были переименованы. А еще люди смогут сами создавать страницы своих предков, связывая их на сайте с регионами и документами. Получится что-то вроде "Википедии". И, возможно, на странице у Пети Иванова вы сможете найти то, что интересно вам. "Помните, как было с такси до появления сервисов? Выходишь на дорогу, вытягиваешь руку, и какой-то непонятный чувак останавливается, — говорит Воробьев. — У нас в генеалогии сейчас так. Мы хотим это упорядочить". Сервис будет бесплатным — возможно, позже появится и платный контент, но все, что взято из открытых источников или создано пользователями, будет в открытом доступе. Александр уверен: если такие поиски станут доступнее, они станут и популярнее.

Описание Метрическая запись о рождении Георгия (Егора) Михайловича Плетнева, деда Алексея Яушева © Личный архив Алексея Яушева