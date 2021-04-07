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Копаться в древности, найти родственников, получить дом.
Копаться в древности, найти родственников, получить дом.
Копаться в древности, найти родственников, получить дом.
Копаться в древности, найти родственников, получить дом.
Копаться в древности, найти родственников, получить дом.

Копаться в древности, найти родственников, получить дом. Как люди в России ищут предков

Прапрадед и прапрабабушка Ивана Зыкова Тимофей и Прасковья Братухины
© Личный архив Ивана Зыкова
Зачем пытаться узнавать что-то о своих предках? Кто-то хочет выяснить, кто он и откуда, кому-то это нужно для гороскопа (да!), а кто-то делает это ради процесса. Попутно можно найти живых родственников, о которых и не подозревал, а еще — получить дом в деревне или любимое дело. Но большинство из нас не знает, с чего начать искать. Теперь в России есть сервис, который сделает такие поиски проще

"Для чего тебе в этом копаться?"

"Когда я стал расспрашивать бабушек, они говорили: "Ну зачем ты в эту древность лезешь? Для чего тебе в этом копаться?"

Иван Зыков "полез" в свою родословную просто так. Двенадцать лет назад его девушка, теперь уже жена, предложила ему расспросить родных. Тогда Иван не знал даже полных имен своих прадедов. Но рассказы бабушек увлекли его, и он пошел в архив. "Я в первый раз читал записи XIX века, — рассказывает он. — И сразу нашел отметки о своих предках. Это удается не всегда — часто нужно дольше искать. Может, если б у меня не получилось с первого раза, я бы остановился. Но получилось — и меня захватило".

Иван родился и вырос в Кировской области, все его предки, которых удалось найти, — отсюда же. Через какое-то время он стал знакомиться с другими людьми, интересующимися родословной. "Ты сидишь в архиве, читаешь метрическую книгу, которую до тебя брали 10–20 человек, — говорит он. — И можно предположить, что кто-то из них интересовался теми же деревнями и фамилиями, что и ты, а ты просто об этом не знаешь". Для поиска таких "пересечений" Иван создал во "ВКонтакте" сообщество, которое со временем переросло в портал "Родная Вятка". Он был сделан своими силами: Иван программирует со школы. А наполняли его такие же увлеченные волонтеры: "У нас нет ни денег, ни рекламы. Мы работаем по принципу "я делаю что-то для сообщества, потому что оно что-то делает для меня".

Иван Зыков Личный архив Ивана Зыкова
Описание
Иван Зыков
© Личный архив Ивана Зыкова

Сейчас в "Родной Вятке" есть оцифрованные архивные документы, связанные с регионом. Если человек знает, например, из какой деревни был его прадед, он может изучить ее страницу. Много шансов, что там уже есть какая-то информация, и можно не идти в архив. А может оказаться, что "разыскиваемый" прадед был как-то связан с другим человеком, о котором уже что-то известно.

Так из архивных документов, бабушкиных историй и рассказов других пользователей Иван стал складывать историю своей семьи.

…Одна из прабабушек Ивана происходила из семьи зажиточных крестьян. У них была своя лавка. После революции они всего лишились, и прабабушка работала в колхозе на своей же лошади — просто теперь она была не своей, а "колхозной". "Но про раскулачивание и высылки я ничего не нашел". 

…Дед Ивана не знал отца — тот пропал без вести на Великой Отечественной войне, когда сын еще не родился. А в 14 лет мальчик потерял и мать — она умерла от рака. Чтобы не попасть в детский дом, он убежал в лес и год жил там в землянке. Потом уехал в Киров. Что было дальше — непонятно, известно только, что в 15–16 лет он лишился ноги и всю жизнь ходил с протезом. А умер на свадьбе своей дочери, когда Ивану было всего два года.

…О прадеде, пропавшем без вести, почти не было шансов хоть что-то узнать. "В метрических книгах я его не нашел, — говорит Иван. — Только год и место рождения в "Книге памяти" и кусок фотографии — половина лица". Зыков написал об этом на "Родной Вятке", и его нашла женщина: "Я знаю вашего прадеда, я внучка его сестры". У нее сохранилось фото, и полное имя было то же, но данные о дате и месте рождения — другие. Иван стал прорабатывать эту версию — и оказалось, что в "Книге памяти" была ошибка. Там указали деревню, в которую прадед переехал жить к жене — а родился он в другом месте. Иван стал искать по нужной деревне — и нашел запись о его рождении. Так обнаружилась и родственница — правда, потом связь с ней потерялась. 

Прадед Ивана Петр Филиппович Двойнишников Личный архив Ивана Зыкова
Описание
Прадед Ивана Петр Филиппович Двойнишников
© Личный архив Ивана Зыкова

…Другой прадед бросил жену и сына во время войны — просто завел фронтовую жену и не вернулся домой. Потом и ее бросил с двумя сыновьями — и уехал в Алма-Ату, где снова женился. В третьем браке у него тоже родился мальчик. "В голодные годы прабабушка отправила сына в Алма-Ату, потому что нечем было кормить, — рассказывает Иван. — Но там настолько все не сложилось, что он вернулся к маме в Кировскую область на попутных поездах". Уже взрослым он снова приехал к отцу, но наладить отношения так и не удалось. Связь оборвалась, осталось только фото. И снова благодаря "Родной Вятке" Ивана нашла родственница — дочь одного из сыновей этого прадеда от второй жены. Такая Санта-Барбара. "Оказалось, что он умер в 1987 году, — говорит Зыков. — И что с одним из этих сыновей он общался, а другой его тоже так и не простил". Иван считает, что не стоит скрывать факты о предках: "Какой бы ни была их история, она должна быть правдивой".

Прадед Ивана Степан Александрович Зыков с сыновьями (старший сын — дед Ивана Василий), 1955 год Личный архив Ивана Зыкова
Описание
Прадед Ивана Степан Александрович Зыков с сыновьями (старший сын — дед Ивана Василий), 1955 год
© Личный архив Ивана Зыкова

А от прабабушки — первой жены этого многодетного прадеда — Ивану случайно достался дом в 90 километрах от Кирова. "Этот дом построил ее отец в 1900 году, — рассказывает Зыков. — Потом она вышла замуж и переехала в соседнюю деревню, а дом остался брату". В 1940-х годах брат умер на лесозаготовках от заворота кишок. И через какое-то время дом оказался никому не нужен — его было слишком сложно содержать. Иван нашел родственников, которым он принадлежал. "Они говорят — бери! Я думаю: "А почему нет? У меня нет дома в деревне!" И мне его передали за символическую цену". Дом деревянный, он покосился, и бревна местами подгнивают. Но Иван починил в нем пол, поменял печку, и они с семьей ездят туда уже десять лет.

Дом, который построил прапрадед Ивана в 1900 году Личный архив Ивана Зыкова
Описание
Дом, который построил прапрадед Ивана в 1900 году
© Личный архив Ивана Зыкова

"Я знаю фамилии тех, кто дал показания против моего прадеда"

Иван Зыков говорит, что научился работать в архиве довольно быстро. В чем-то помогло юридическое образование: "Правильно составить запрос в архив — это уже полдела". В чем-то — хорошая инструкция от кировских архивистов: "Я даже к телевизорам инструкции читаю, это бывает очень полезно". Но вообще-то работать с документами непросто. "Многие думают: сейчас приду в архив и родословную составлю. На это годы исследований уходят! Это сидение в архиве часами! — говорит Иван. — Когда ты приходишь, то не знаешь, что такое фонд, опись, дело, ревизская сказка, исповедная роспись, метрическая книга… Во всем этом сложно разобраться". 

"Пытаться найти что-то в архиве, вообще ничего не зная о том, как он устроен, — это как пойти в библиотеку искать книжку, зная, что она синяя", — говорит историк и архивист Александр Воробьев. "Как-то мы сидели со знакомым в районе Новых Черемушек в Москве, и он мне говорит: "Хочу найти своих предков, тут на Профсоюзной рядом архив, пойду туда". Я говорю: "А у тебя откуда предки?" — "Из Тверской области". А на Профсоюзной архив с документами по Москве и Подмосковью. То есть ему в Тверь надо или писать, или ехать". Если, например, бабушка и дедушка были из Татарстана, родители по распределению попали в Самару, а их сын после школы уехал в Москву, то поиски могут стать совсем сложными. Нужно либо ехать в другой город самостоятельно, либо запрашивать документы в архивах (за это придется заплатить). Но главное — надо знать, что и где искать.

Александр Воробьев Олег Яковлев
Описание
Александр Воробьев
© Олег Яковлев

Поэтому иногда люди заказывают родословную специалистам. Москвич Алексей Яушев пришел с этим к Александру Воробьеву. "Я знал, что у меня есть мордовская ветка, и мы выяснили, как звали моих предков до крещения мордвы. Например, был человек по имени Одуш", — рассказывает он. Нашли подтверждение, что один из прадедов участвовал в революции 1917 года на стороне большевиков. Выяснили, что родственник одной из бабушек "сжег свое крестьянское хозяйство, чтобы оно не досталось колхозу".

Удостоверение красногвардейца Ивана Степановича Николаева, прадеда Алексея Яушева Личный архив Алексея Яушева
Описание
Удостоверение красногвардейца Ивана Степановича Николаева, прадеда Алексея Яушева
© Личный архив Алексея Яушева

А еще разобрались в сложной семейной истории. Алексей носит фамилию Яушев, но это не фамилия его рода. "У моей бабушки было три мужа, — рассказывает он. — Со вторым у них были общие дети, но они очень быстро умерли. И уходя на фронт, он попросил ее сохранить фамилию". Он погиб под Харьковом в 1942-м. Отношения с третьим мужем у бабушки "были достаточно сложными" — они не зарегистрировались официально и, прожив вместе несколько лет, расстались. Их общим детям женщина дала фамилию погибшего на фронте Яушева, хотя они должны были быть Плетневыми.  

А о своем настоящем прадеде Алексей узнал, что тот был "признан виновным в клевете на советскую власть, восхвалении условий жизни трудящихся при царском строе", получил семь лет и умер в лагерях. "Позже он был реабилитирован. Его фамилия есть в списке жертв политических репрессий, — рассказывает Алексей. — Нам удалось достать протоколы его допроса и даже фамилии тех, кто написал на него донос".

Копии документов из следственного дела Михаила Ивановича Плетнева, прадеда Алексея Яушева Личный архив Алексея Яушева
Описание
Копии документов из следственного дела Михаила Ивановича Плетнева, прадеда Алексея Яушева
© Личный архив Алексея Яушева

В поисках его предков удалось "копнуть" до XVI века, и теперь Яушев планирует оформить это в виде книги с ограниченным тиражом — для близких.  

"Люди не знают, с чего начать"

По словам историка Александра Воробьева, у профессионала на генеалогическое исследование в среднем уходит около года. Поиск предков Алексея Яушева занял несколько лет и стоил "как хорошая дорогая иномарка".

Но даже если человек решает обратиться к специалисту, ему нужно как минимум выяснить ФИО, дату и место рождения дедов или прадедов. "Место — самый главный вопрос, потому что все документы организованы по месту рождения, — говорит Воробьев. — С этими данными можно начинать архивный поиск". Александр занимается такими исследованиями уже больше десяти лет, попутно нашел и десять поколений своих предков: "Как-то встраивал это в другие поиски".

"В США генеалогия — второе по популярности хобби после садоводства, — говорит Александр. — А у нас большинство людей останавливает то, что они не знают, с чего начинать. И есть заблуждения: "все было в церквях и сгорело, да кто этих крестьян записывал". Наш максимум — поговорить с бабушками, что, впрочем, тоже очень важно. Но недостаточно". В какой-то момент Воробьев понял, что нужен сервис, который помог бы людям в поисках — и учил бы, как правильно ими заниматься.

Так был задуман портал Familio, запущенный в апреле 2021 года. По принципам работы он похож на сайт "Родная Вятка", и в команду основателей Воробьев пригласил Ивана Зыкова. Как объясняет Александр, похожие проекты есть, но они или региональные, или тематические (как сайты о героях Великой Отечественной войны). А Familio должен объединить всю Россию. Там можно будет найти информацию из архивов, а поиск будет работать и по фамилии, и по месту. "То есть если я знаю, что кто-то жил в Ивановке, но его полное имя не сохранилось, то я могу найти информацию по Ивановке, и там будут интересующие меня люди", — объясняет Воробьев. Собирая информацию, команда работала с краеведами — и занесла в базу населенные пункты, которые исчезли или были переименованы.

А еще люди смогут сами создавать страницы своих предков, связывая их на сайте с регионами и документами. Получится что-то вроде "Википедии". И, возможно, на странице у Пети Иванова вы сможете найти то, что интересно вам.

"Помните, как было с такси до появления сервисов? Выходишь на дорогу, вытягиваешь руку, и какой-то непонятный чувак останавливается, — говорит Воробьев. — У нас в генеалогии сейчас так. Мы хотим это упорядочить". Сервис будет бесплатным — возможно, позже появится и платный контент, но все, что взято из открытых источников или создано пользователями, будет в открытом доступе. Александр уверен: если такие поиски станут доступнее, они станут и популярнее.

Метрическая запись о рождении Георгия (Егора) Михайловича Плетнева, деда Алексея Яушева Личный архив Алексея Яушева
Описание
Метрическая запись о рождении Георгия (Егора) Михайловича Плетнева, деда Алексея Яушева
© Личный архив Алексея Яушева

Начиная искать предков, никто не знает, что в итоге найдет. Может быть — дом в деревне, как Иван Зыков. А может — сложную семейную историю, как Алексей Яушев. "Я часто вижу, как повторяются семейные сценарии, — говорит Александр Воробьев. — Например, дед завел вторую семью, не общался с первой, и отец сделал то же самое. И у внука тоже не один брак, и в каждом есть дети. Может быть, если поймать себя на таком сценарии и осознать его, получится это поменять?"

А однажды Воробьева попросили найти предков ради гороскопа. "Астролог сказал, что нужны точные даты рождения по пяти поколениям, тогда все точно сойдется, — вспоминает Александр. — Я ему говорю: вы понимаете, что в документах советского периода могли написать что угодно? Он ответил: да, но вы все равно поищите!" До поисков человек почти ничего не знал о родных: его родители очень рано умерли, и у него "были три бумажки на руках". "Собирали по крупицам, — говорит Александр. — Пять поколений найти не удалось. Но на 80% задачу мы выполнили".

Бэлла Волкова

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