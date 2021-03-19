Мурашко заявил, что смертность детей до 17 лет в России в 2020 году сократилась на 16,6%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о сокращении в 2020 году смертности детей до 17 лет в России на 16,6%, до 40,5 случаев на 100 тыс.

"Смертность детей от 0 до 17 лет за последний год составила 40,5 на 100 тыс. детей этого возраста и сократилась на 16,6%", - сказал он на заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании в пятницу.

Количество детей, умерших от онкологических заболеваний, снизилось в России в период с 2017 по 2020 годы на 11%, добавил Мурашко.

"Снижается число умерших детей от онкологических заболеваний. С 2017 по 2020 годы количество умерших детей сократилось почти на 11%", - сказал он на заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Министр здравоохранения также сообщил, что первые лекарства в рамках фонда "Круг добра" доставлены детям со спинальной мышечной атрофией.