ВЦИОМ: большинство россиян используют для связи WhatsApp

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Большинство (70%) пользующихся интернетом россиян предпочитают для связи WhatsApp, половина использует площадки "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в пятницу.

Согласно представленным данным, из тех, кто пользуется интернетом (свыше 80%), большинство (70%) предпочитает мессенджер WhatsApp, коммуникационные площадки "ВКонтакте" - 50%, YouTube - 40%, Instagram - 38%, "Одноклассники" - 37%, Telegram - 27%, TikTok - 17%, Facebook - 14%, Twitter - 6%. Не используют эти приложения - 5%, "Живой журнал" - 1%.

ВЦИОМ также выяснил, что 74% опрошенных пользуются интернетом ежедневно, 16% не используют Сеть вообще. В 2011 году интернетом пользовались каждый день 28% респондентов, не пользовались - 48%.

Опрос был проведен 11 марта 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше.