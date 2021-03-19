Путин в выходные отдохнет в сибирской тайге в компании Шойгу

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в предстоящие выходные отдохнет в сибирской тайге, как ожидается, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На выходных - в субботу и воскресенье - Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири", - сказал представитель Кремля. Ранее Путин изредка выезжал на отдых в сибирскую тайгу, в частности, отдыхал в Туве. Куда президент поедет на этот раз, Песков не уточнил, однако подчеркнул, что Путин "остается верен своим предпочтениям в своей любви к России, к российской географии". "Неоднократно уже он в этих краях проводил какие-то редкие дни отдыха", - добавил пресс-секретарь.

На вопрос, составит ли министр обороны Сергей Шойгу компанию Путину, Песков ответил: "Ожидается, что составит".

Представитель Кремля также отметил, что вечером в субботу или в воскресенье Кремль может опубликовать видеокадры или фотоснимки, иллюстрирующие отдых главы государства.

Ранее Песков говорил, что президент "полноценно никогда не отдыхает", он также сообщал летом, что в тот момент у Путина не было планов на отпуск, так как количество рабочих задач "на краткосрочную и среднесрочную перспективу" было "достаточно насыщенным".