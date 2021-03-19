Песков заявил, что на концерте с участием Путина в Лужниках число зрителей было допустимым

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Число зрителей на праздничном концерте в Лужниках, где в четверг выступил с речью президент РФ Владимир Путин, не превышало допустимый уровень в половину вместимости стадиона. Это подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он назвал неверными утверждения, что трибуны были заполнены полностью. "Аншлага не было. Он [стадион] был заполнен на 50%", - сказал Песков. По его словам, "многие люди просто стояли и так далее", но количество зрителей было на уровне 50% от вместимости стадиона.

Праздничный концерт в Лужниках вечером 18 марта был посвящен седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.