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Песков заявил, что на концерте с участием Путина в Лужниках число зрителей было допустимым

Пресс-секретарь главы государства назвал неверными утверждения, что трибуны были заполнены полностью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Число зрителей на праздничном концерте в Лужниках, где в четверг выступил с речью президент РФ Владимир Путин, не превышало допустимый уровень в половину вместимости стадиона. Это подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он назвал неверными утверждения, что трибуны были заполнены полностью. "Аншлага не было. Он [стадион] был заполнен на 50%", - сказал Песков. По его словам, "многие люди просто стояли и так далее", но количество зрителей было на уровне 50% от вместимости стадиона.

Праздничный концерт в Лужниках вечером 18 марта был посвящен седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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