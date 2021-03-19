В ВОЗ заявили, что вакцинация от коронавируса в России проходит без тревожных сигналов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ситуация с вакцинацией от коронавируса в России находится под контролем, тревожных сигналов нет. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, сегодня в мире ведется много разговоров о побочных эффектах вакцин от коронавируса. "Но все производители, все страны, все системы здравоохранения, которые вакцинируют, имеют очень жесткую систему наблюдения за любым ухудшением здоровья вакцинированного человека, - указала собеседник агентства. - Это значит, что любое тяжелое проявление сразу идет через систему и рассматривается, нужно ли временно остановить вакцинацию или нет. На данный момент я могу сказать, что в России все нормально, мы не видим тревожных сигналов".

"Надеемся, что через год можно перейти на постоянную сертификацию вакцин, потому что необходим год постмаркетингового наблюдения за вакцинацией, - указала Вуйнович. - Конечно, никто не расслабляется. Надо рассматривать ситуацию очень детально, потому что иначе население не будет доверять".

Вуйнович также отметила, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, в то время как в Европе снова наблюдается подъем.

"К сожалению, то, что мы видим сейчас в Европе, - после 6-7 недель, когда цифры снижались, снова начался подъем. Во многих странах возвращаются в какой-то степени к локдауну, ограничениям и так далее. В России мы сейчас наблюдаем более недели постоянное снижение [количества заразившихся], оно идет хорошо", - указала она.

Тем не менее Вуйнович указала, что пока количества привитых от коронавируса недостаточно для того, чтобы полноценно сдерживать его распространение: необходимо, чтобы минимум 65% населения прошло вакцинацию. "Да, именно ускоренная вакцинация может помочь пресечь эпидемию и ограничить число новых случаев", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Она привела в пример борьбу с эпидемией натуральной оспы в Сербии в 1972 году, когда благодаря своевременному реагированию и ускоренным темпам вакцинации распространение инфекции быстро удалось остановить, а количество жертв особо опасного заболевания не превысило 40 человек. По словам Вуйнович, тогда в стране за три недели прививку получили 18 миллионов жителей, а около 10 тысяч человек были помещены в карантин. "Сейчас мы говорим о другом вирусе, с другим распространением и клинической картиной. Но создание общего иммунитета через вакцинацию - это самый эффективный способ остановить вирус", - заключила она.