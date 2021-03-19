Представитель ВОЗ в РФ призвала не рассчитывать на "естественный иммунитет" к коронавирусу

Вуйнович отметила, что у некоторых людей, в частности у младшего населения - детей и подростков, - коронавирус проходит очень легко. "Это не значит, что инфекции нет. Она проходит на первом уровне, срабатывает сразу этот неспецифический иммунитет, но это не значит, что этот человек не может заболеть при контакте с большим количеством вируса, - сказала она. - Этот иммунитет, который остается после этой практически бессимптомной инфекции, его недостаточно. Это значит, что человек может снова и снова повторно заболевать. Так что не нужно опираться на естественный иммунитет".

Отвечая на вопрос о том, есть ли у некоторых людей иммунитет к коронавирусу, представитель ВОЗ указала: "Миф основывается на физиологии. Это значит, что человек уже был в контакте с вирусом. Тут зависит от количества вируса".

Вуйнович пояснила, что, конечно, можно помочь иммунитету бороться со всеми респираторными вирусами, в частности соблюдая тщательную гигиену, принимая витамины. "Они действительно поддерживают наш иммунитет. Наш иммунитет такой, какой есть", - добавила она.

Однако ситуация с коронавирусом такова, что, чем человек старше, тем тяжелее может быть клиническая картина заболевания, продолжила собеседник агентства. Тем не менее расслабляться остальным не стоит, отметила она. "Даже если у вас не будет клинической картины, все равно вирус делится в ваших клетках, носоглотке. Воздушно-капельным путем он передается другому человеку, и кто-то другой может заразиться от вас. И тогда последствия уже не только для одного человека будут", - заключила Вуйнович.