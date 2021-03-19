ВОЗ: тему паспортов вакцинации обсудят на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Участники ежегодной майской сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения - высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - будут рассматривать вопрос о специальных паспортах вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в интервью ТАСС представитель организации в России Мелита Вуйнович.

"Надо подождать, скажем так, обсуждения этого вопроса всеми странами. В мае будет [ежегодная сессия] Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я уверена, что и там будет это рассматриваться", - сказала представитель ВОЗ.

Она отметила, что в настоящий момент в штаб-квартире организации работает большая рабочая группа, которая рассматривает вопрос о паспортах вакцинации.

Вуйнович также обратила внимание на проблему доступа к вакцинам, указав, что у большинства стран в мире его пока нет. "Во многих государствах даже внутри страны нет доступа к вакцинам [для всего населения]", - добавила представитель организации.

Система инвестирования в здравоохранение

Представитель ВОЗ также отметила, что пандемия коронавируса показала, что в таких чрезвычайных ситуациях нет выбора между сохранением экономики и здоровьем людей, поэтому комиссия ВОЗ призвала страны пересмотреть систему инвестирования в здравоохранение.

"Если мы посмотрим на прошедший год, конечно, тогда происходила какая-то подготовка к пандемии, но стоит честно сказать, что никто не думал, что все дойдет до такого масштаба, как сейчас. Этот призыв заключается в том, чтобы все правительства пересмотрели свою политику инвестирования в здравоохранение, так как это то, что способствует укреплению здоровья населения", - пояснила Вуйнович, комментируя опубликованный на днях призыв Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной при Европейском региональном бюро ВОЗ.

Она подчеркнула, что получение прибыли системами здравоохранения в подобных ситуациях не самое главное, поскольку "прибыль сегодня может привести к гораздо более плохой ситуации завтра". Даже в странах, которые быстро среагировали на тревожные сигналы год назад, масштаб распространения вируса был такой, что "никто не был готов", добавила представитель ВОЗ.

Вуйнович напомнила, что в 2020 году с момента объявления ВОЗ о чрезвычайной ситуации международного значения до достижения масштабов пандемии прошло полтора месяца.

"Весь февраль и срок вплоть до 11 марта был упущен миром. Я сейчас не буду сравнивать между собой отдельные страны, я знаю, что в России координация началась даже раньше и так далее, но и население не принимало это все всерьез, - продолжила Вуйнович. - Общеевропейская комиссия заседала буквально два дня назад и призвала все правительства серьезно заняться здравоохранением, потому что это не затраты, это инвестиции в здоровое будущее, в здоровую экономику. Если население будет здорово, будет здорова и экономика. Здесь нет выбора между экономикой и здоровьем, потому что это в данном случае одно и то же".