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Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ в РФ рассказала, что вакцинация российским препаратом прошла для нее хорошо

Мелита Вуйнович отметила, что после первой и второй дозы препарата у нее была небольшая температура
' ТАСС'

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС рассказала, что хорошо себя чувствует после вакцинации российским препаратом от коронавируса.

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"Чувствую себя хорошо. После первой и второй дозы у меня была небольшая температура, но это для меня нормально: после каждой вакцинации от гриппа у меня поднимается температура, - поделилась она. - Так что ничего нового, один вечер и все нормально. Такие побочные эффекты, как температура, головная боль или боль в месте укола, являются ожидаемыми после любой вакцинации".

Собеседник агентства напомнила, что с самого начала пандемии не раз заявляла о своей готовности привиться от коронавируса. "Почему я вакцинировалась в России? Потому что я была здесь и потому что была возможность, - пояснила Вуйнович. - На данный момент все хорошо, я рада, что вакцинировалась".

В феврале представитель ВОЗ в России сообщила ТАСС, что привилась российской вакциной от коронавируса.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вуйнович, Мелита
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