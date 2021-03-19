Глава ВОЗ в РФ рассказала, что вакцинация российским препаратом прошла для нее хорошо

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС рассказала, что хорошо себя чувствует после вакцинации российским препаратом от коронавируса.

"Чувствую себя хорошо. После первой и второй дозы у меня была небольшая температура, но это для меня нормально: после каждой вакцинации от гриппа у меня поднимается температура, - поделилась она. - Так что ничего нового, один вечер и все нормально. Такие побочные эффекты, как температура, головная боль или боль в месте укола, являются ожидаемыми после любой вакцинации".

Собеседник агентства напомнила, что с самого начала пандемии не раз заявляла о своей готовности привиться от коронавируса. "Почему я вакцинировалась в России? Потому что я была здесь и потому что была возможность, - пояснила Вуйнович. - На данный момент все хорошо, я рада, что вакцинировалась".

В феврале представитель ВОЗ в России сообщила ТАСС, что привилась российской вакциной от коронавируса.