Руководство ВОЗ примет очное участие в ПМЭФ-2021

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге будет присутствовать на предстоящем в этом году Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Мы благодарны правительству [РФ] за приглашение на форум. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подтвердил свое очное участие. Я тоже, конечно, буду очень рада [принять участие], и это будет очно", - сказала она.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Форум состоится 2-5 июня в КВЦ "Экспофорум".