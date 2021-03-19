У ВОЗ нет информации о препарате от коронавируса "Мир-19"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными о российском препарате от коронавируса "Мир-19". Об этом в интервью ТАСС заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"У ВОЗ нет никакой информации об этом препарате, кроме сообщений СМИ, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Поэтому, к сожалению, я не могу это прокомментировать".

1 марта глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что первую фазу клинических исследований препарата "Мир-19" планируется завершить в марте. Скворцова пояснила, что препарат основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. По словам директора Института иммунологии ФМБА, член-корреспондента РАН Мусы Хаитова, препарат может быть зарегистрирован уже в 2021 году.