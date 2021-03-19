Эксперты изучают, за счет чего коронавирус вытеснил грипп этой зимой

Она согласилась с мнением, что во многих странах мира, включая Россию, грипп этой зимой не проявился как обычно. "Произошло состязание между коронавирусом и гриппом, сейчас это предмет обсуждения. Еженедельно идут отчеты о системе надзора над гриппом. После нескольких недель мой коллега-эпидемиолог пришел и сказал, что нет изоляции вируса. Ошиблись? Нет. Потом стали связываться с коллегами - нигде нет. Коронавирус более гостеприимный, а грипп худенький, бедный и убежал", - сказала Вуйнович.

Она отметила, что на распространение гриппа повлияли санитарные меры, принятые из-за коронавируса, а также отсутствие массовых путешествий, благодаря которым обычно "грипп идет с Южного полушария на Северное и обратно". "Кроме этого, в России прошла большая кампания по вакцинации, она была огромной, в других странах такого не было", - добавила Вуйнович, призвав не расслабляться в противодействии гриппу.

Также представитель ВОЗ поздравила российскую науку со своевременным выявлением первой передачи птичьего гриппа человеку. "Это большой успех. Это значит, что система надзора, которая существует на птицефабриках, где начинается гибель птиц, сразу позволяет начать надзор над рабочими. Это позволяет предупредить, чтобы такой вирус не перешел на человека, не стал мутировать и не стал причиной новой эпидемии или пандемии. Так что есть надежда, что наука абсолютно точно работает, даже когда мы ее не видим", - резюмировала Вуйнович.