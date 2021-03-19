{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Вуйнович дала высокую оценку фотовыставке перед зданием ТАСС

Выставка посвящена борьбе с коронавирусом
' ТАСС'

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высоко оценила посвященную борьбе с коронавирусом фотовыставку перед главным офисом ТАСС в Москве.

"Я посмотрела фотографии на выставке ТАСС - именно слезы пошли. Потому что на это надо посмотреть, какая трагедия у нас сейчас в мире", - сказала она в интервью ТАСС.

Фотовыставка "Преодолевая COVID-19" открылась в марте перед зданием агентства в Москве. В экспозицию вошли работы участников международного конкурса для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID, организованного ТАСС.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вуйнович, Мелита
На Балтфлоте в День моряка-подводника почтили память Героя Советского Союза Маринеско
По традиции торжественный митинг прошел у музейной подводной лодки Б-413
Читать полностью