Вуйнович: россияне легче переживают период пандемии за счет баланса предпринятых мер

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Жители России психологически легче переживают период пандемии, чем население в других странах, за счет гибкости предпринятых властями мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Мне кажется, если посмотреть по Москве, [период пандемии психологически переживается] по-другому, да. Потому что гибкость мер была хорошая, - сказала представитель ВОЗ, отвечая на соответствующий вопрос - Да, возможно, здесь [в РФ] [люди справляются] хорошо. Но надо на интервью пригласить национальных экспертов, даже представителей населения, чтобы узнать их мнение об этом".

Она отметила, что сравнивать психологическое состояние людей в условиях связанных с пандемией ограничений в разных странах очень трудно без специальных масштабных исследований. "Но ВОЗ вместе с национальными учреждениями участвовала в анкетировании с целью узнать, как люди чувствуют себя, что думают о разных мерах и насколько они эффективны, а именно: насколько люди будут их придерживаться. Потому что меры можно вводить драконовские, но если нет людей, которые их соблюдают, тогда приходится это делать насильно, так сказать", - указала Вуйнович.

Тем не менее он призвала проявлять осторожность в вопросе с соблюдением необходимых мер. "Если подъем [заболеваемости] будет очень резкий, если он практически будет выше, чем возможность больниц принимать заболевших, потому что это самый главный показатель - сколько свободных коек, тогда, конечно, придется ввести и дополнительные социальные меры", - заключила представитель ВОЗ.