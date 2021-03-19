Глава комитета Думы заявил о неспособности регионов освоить средства на питание школьников

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сообщил о проблеме с освоением субъектами РФ средств, выделенных из федерального бюджета на горячее питание для младшеклассников.

"Я сейчас пока вижу одной из главных проблем неспособность регионов принять те федеральные средства, которые нами выделены на детское питание. Огромный возврат средств по прошлому году. То есть надо учить регионы тому, чтобы они все-таки эти средства абсорбировали, чтобы вот эта программа [горячего питания школьников] заработала", - сказал Никонов в пятницу на заседании президиума Совета законодателей. "Пока вот чисто на таком бюрократическом уровне способности принять средства, их израсходовать и отчитаться за них, проблемы, к сожалению, довольно большие. И здесь я вижу очень серьезный вызов", - добавил парламентарий.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в свою очередь, призвала проанализировать этот вопрос. "Я обращаюсь к нашей профильной комиссии по поводу проблемы, связанной с возвратом средств. С одной стороны, профильная комиссия говорит о том, что нужны дополнительные средства, а с другой - профильный комитет говорит о возврате средств. Давайте тогда разберемся, какие регионы [возвращают средства], почему, по каким причинам. Это как раз задача для профильной комиссии Совета законодателей", - отреагировала она.