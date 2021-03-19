Суд продлил запрет определенных действий главе профсоюза "Альянс Врачей" Васильевой

МОСКВА, 19 марта./ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу продлил до конца июня меру пресечения главе профсоюза "Альянс Врачей" Анастасии Васильевой по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм на акции 23 января. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Васильевой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 23 июня", - сказала она. По ее словам, также суд в рамках этого дела продлил на тот же срок запрет определенных действий члену Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Николаю Ляскину.

Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь и некоторых других активистов фонда. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. По делу назначена лингвистическая экспертиза.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.