В Совфеде предложили вернуть в школы специалистов по организации детского питания

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предлагает проанализировать состояние дел с подготовкой специалистов по организации детского питания, которые должны появиться в школах или как минимум в каждом муниципалитете.

"Я предлагаю включить [в решение президиума Совета законодателей] предложение проанализировать, как обстоит дело с подготовкой специалистов по организации детского питания, остались ли у нас учебные заведения, которые готовят таких специалистов, по каким программа мы их готовим. Обязательно такие специалисты должны появиться либо в конкретной школе, либо на конкретный муниципалитет хотя бы один специалист, который бы научил правильно и системно заниматься этой работой", - сказала Гумерова в пятницу на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Она упомянула приведенные вице-премьером Татьяной Голиковой данные, согласно которым по результатам рейдов было изъято 59 тонн некачественного горячего питания, отстранены от этой работы 146 поставщиков, 61 внесен в реестр недобросовестных поставщиков. "Мы сейчас проанализировали ситуацию, кто в конкретной школе отвечает за организацию детского питания. Как правило, это заместитель директора, но он, к сожалению, не владеет специальными компетенциями", - сказала глава комитета СФ.

Гумерова напомнила, что раньше работали медицинские сестры по организации питания, рассчитывался калораж блюд, продумывалось их формирование. "Сегодня... Роспотребнадзором сформированы конкретные требования и прописаны конкретные рецепты, но чтобы их выполнить, нам нужны специалисты", - отметила сенатор.