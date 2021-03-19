Семьям погибших и пострадавшим при взрыве жилого дома в Химках выделят компенсации

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья предусмотрят денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим при взрыве в жилом доме в Химках. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Я дам все команды по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших. Понятно, что никакие деньги не компенсируют. Такое решение будет выполнено в ближайшее время", - сказал Воробьев.

Он также отметил, что жители квартир, находящихся на пятом - девятом этажах, в течение следующих двух недель не смогут вернуться в дом. "В течение двух суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС для того, чтобы убедиться, что ничего не угрожает. В следующие три недели мы полностью отремонтируем и восстановим подъезд. Разрушения незначительные, относительно, конечно. Соответственно, все эти работы будут проведены за счет регионального бюджета", - добавил Воробьев.