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Взрыв газа в жилом доме в Химках

Семьям погибших и пострадавшим при взрыве жилого дома в Химках выделят компенсации

В течение двух суток МЧС обследуют дом, после этого будет проводиться ремонт, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья предусмотрят денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим при взрыве в жилом доме в Химках. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

"Я дам все команды по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших. Понятно, что никакие деньги не компенсируют. Такое решение будет выполнено в ближайшее время", - сказал Воробьев.

Он также отметил, что жители квартир, находящихся на пятом - девятом этажах, в течение следующих двух недель не смогут вернуться в дом. "В течение двух суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС для того, чтобы убедиться, что ничего не угрожает. В следующие три недели мы полностью отремонтируем и восстановим подъезд. Разрушения незначительные, относительно, конечно. Соответственно, все эти работы будут проведены за счет регионального бюджета", - добавил Воробьев.

' ТАСС/Ruptly'

 

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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Химках
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