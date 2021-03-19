В регионах Центральной России ожидается похолодание до минус 10 градусов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют кратковременное похолодание до минус 8-10 градусов в ночные часы 20-21 марта в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Ивановской, Тульской, Ярославской областях. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 1-3, местами - до плюс 5 градусов, возможен небольшой и умеренный мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица, сообщили в пятницу ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным региональных ЦГМС, в Ивановской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях ночами 20-21 марта ожидается до минус 10-11 градусов, в Костромской, Рязанской, Ярославской областях - до минус 8-9 градусов, в дневные часы - до плюс 1-3 градусов. "Ночные температуры могут достигать минус 10 градусов, самой холодной ночью станет ночь на воскресенье, днем весеннее солнце будет возвращать столбики термометров к плюсовым значениям. Это также будет способствовать быстрому уменьшению снежного покрова", - сообщили ТАСС в ЦГСМ по Тамбовской области.

До минус 5-7 градусов похолодает в ночные часы 20-21 марта во Владимирской, Калужской, Липецкой, Орловской, Смоленской областях, днем возможен небольшой мокрый снег. В Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях ночами столбики термометров будут опускаться до отметок минус 3-5 градусов, в дневные часы прогнозируется не выше плюс 2-5 градусов, осадки ожидаются преимущественно в субботу. "В ближайшие дни ночью будет от нуля до 5 градусов мороза, днем - от нуля до 5 градусов тепла. В субботу местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, а днем - с дождем", - сказал дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что после 21 марта ожидается повышение температуры воздуха, это связано с приближением теплого Скандинавского циклона. В воскресенье в регионах ЦФО возможно усиление ветра до 12-17 м/с.